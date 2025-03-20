В Курганской области в акции «Диктант Победы» примут участие шесть тысяч жителей

В этом году в Курганской области подготовят более 130 площадок для акции «Диктант Победы», а в офлайн-формате диктант напишут около шести тысяч жителей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Ильтяков.
«В этом году в Курганской области откроется более 130 площадок для проведения акции. Ожидается шесть тысяч зауральцев, которые примут участие в диктанте в офлайн-формате», — написал Ильтяков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоится праздничный фейерверк, а также ожидается выступление известного российского артиста. В течение дня на нескольких площадках пройдут концерты, а вечером на площади Ленина выступят лучшие артисты города и области. Также планируется организовать полевые кухни и установить новые арт-объекты, флаги и световые конструкции.
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