20 марта 2025

В Курганской области в акции «Диктант Победы» примут участие шесть тысяч жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В акции «Диктант Победы» примут участие шесть тысяч жителей
В акции «Диктант Победы» примут участие шесть тысяч жителей Фото:

В этом году в Курганской области подготовят более 130 площадок для акции «Диктант Победы», а в офлайн-формате диктант напишут около шести тысяч жителей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«В этом году в Курганской области откроется более 130 площадок для проведения акции. Ожидается шесть тысяч зауральцев, которые примут участие в диктанте в офлайн-формате», — написал Ильтяков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоится праздничный фейерверк, а также ожидается выступление известного российского артиста. В течение дня на нескольких площадках пройдут концерты, а вечером на площади Ленина выступят лучшие артисты города и области. Также планируется организовать полевые кухни и установить новые арт-объекты, флаги и световые конструкции. 

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В этом году в Курганской области подготовят более 130 площадок для акции «Диктант Победы», а в офлайн-формате диктант напишут около шести тысяч жителей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В этом году в Курганской области откроется более 130 площадок для проведения акции. Ожидается шесть тысяч зауральцев, которые примут участие в диктанте в офлайн-формате», — написал Ильтяков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоится праздничный фейерверк, а также ожидается выступление известного российского артиста. В течение дня на нескольких площадках пройдут концерты, а вечером на площади Ленина выступят лучшие артисты города и области. Также планируется организовать полевые кухни и установить новые арт-объекты, флаги и световые конструкции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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