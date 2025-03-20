20 марта 2025

Пьяный тюменец избил мать, а затем сам сдался полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина шесть раз ударил мать по голове
Мужчина шесть раз ударил мать по голове Фото:

Нетрезвый житель Тюмени, обидевшись на оскорбления, избил свою мать, а затем сдался полиции. Об этом сообщат объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине назначали наказание в виде лишения свободы на полтора года условно.

«Вечером 28 октября 2024 года Трифанов принял спиртное и находился в квартире дома по улице Волгоградской. Около 20 часов в квартиру пришла его не менее трезвая мать, которая начала упрекать сына в пьянстве и тунеядстве. Тюменец, оскорбившись на необоснованный упрек, шесть раз ударил мать рукой по голове. Мужчина сам дал ей телефон, по которому женщина вызвала полицию», — сообщили в пресс-службе.

На суде мать просила не наказывать сына. Как следует из материалов дела, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

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Нетрезвый житель Тюмени, обидевшись на оскорбления, избил свою мать, а затем сдался полиции. Об этом сообщат объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине назначали наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. «Вечером 28 октября 2024 года Трифанов принял спиртное и находился в квартире дома по улице Волгоградской. Около 20 часов в квартиру пришла его не менее трезвая мать, которая начала упрекать сына в пьянстве и тунеядстве. Тюменец, оскорбившись на необоснованный упрек, шесть раз ударил мать рукой по голове. Мужчина сам дал ей телефон, по которому женщина вызвала полицию», — сообщили в пресс-службе. На суде мать просила не наказывать сына. Как следует из материалов дела, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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