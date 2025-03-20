Пьяный тюменец избил мать, а затем сам сдался полиции

Нетрезвый житель Тюмени, обидевшись на оскорбления, избил свою мать, а затем сдался полиции. Об этом сообщат объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине назначали наказание в виде лишения свободы на полтора года условно.
«Вечером 28 октября 2024 года Трифанов принял спиртное и находился в квартире дома по улице Волгоградской. Около 20 часов в квартиру пришла его не менее трезвая мать, которая начала упрекать сына в пьянстве и тунеядстве. Тюменец, оскорбившись на необоснованный упрек, шесть раз ударил мать рукой по голове. Мужчина сам дал ей телефон, по которому женщина вызвала полицию», — сообщили в пресс-службе.
На суде мать просила не наказывать сына. Как следует из материалов дела, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!