В Британии угрожают «испепелить» ракетами 40 российских городов

The Telegraph: британская Trident способна «уничтожить 40 российских городов»
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В Британии уверены, что одна ракета Trident способна уничтожить 40 российских городов
В Британии уверены, что одна ракета Trident способна уничтожить 40 российских городов Фото:

Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные ракетами Trident, могут «уничтожить 40 российских городов». Об этом он рассказал в беседе с британским изданием The Telegraph.

«Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — сказал Крис Пэрри в беседе с журналистами. 

Тем не менее Пэрри выразил опасения относительно состояния британского ядерного флота. Он указал, что из-за возраста подлодок и недавних неудачных испытаний существует риск неспособности обеспечить эффективное ядерное сдерживание.

После того, как в США решили снизить свое военное присутствие в ЕС, Европа задумалась о проблемах с обороной в целом. Отмечается сокращение численности армии и нехватка ресурсов. 

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Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные ракетами Trident, могут «уничтожить 40 российских городов». Об этом он рассказал в беседе с британским изданием The Telegraph. «Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — сказал Крис Пэрри в беседе с журналистами.  Тем не менее Пэрри выразил опасения относительно состояния британского ядерного флота. Он указал, что из-за возраста подлодок и недавних неудачных испытаний существует риск неспособности обеспечить эффективное ядерное сдерживание. После того, как в США решили снизить свое военное присутствие в ЕС, Европа задумалась о проблемах с обороной в целом. Отмечается сокращение численности армии и нехватка ресурсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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