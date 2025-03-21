Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные ракетами Trident, могут «уничтожить 40 российских городов». Об этом он рассказал в беседе с британским изданием The Telegraph.
«Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — сказал Крис Пэрри в беседе с журналистами.
Тем не менее Пэрри выразил опасения относительно состояния британского ядерного флота. Он указал, что из-за возраста подлодок и недавних неудачных испытаний существует риск неспособности обеспечить эффективное ядерное сдерживание.
После того, как в США решили снизить свое военное присутствие в ЕС, Европа задумалась о проблемах с обороной в целом. Отмечается сокращение численности армии и нехватка ресурсов.
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