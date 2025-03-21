Виновного в жуткой смерти 11-летнего мальчика в Ирбите отправили за решетку

Руководителя строительной компании из Тюмени осудили за смерть 11-летнего мальчика, которого придавило плитой в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
«[31-летний мужчина] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказали в ведомстве. Тюменцу назначили наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы.
Следствие установило, что осужденный ненадлежащим образом исполнял свои обязанности — на стройплощадку мог попасть любой прохожий. Так, в апреле 2024 года на неогороженную территорию зашел и 11-летний мальчик. Он забрался на бетонный блок, который под весом начал скатываться, ребенок упал, и его придавило насмерть. Доставать погибшего пришлось 10 людям. К расследованию дела подключался глава СКР Александр Бастрыкин.
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