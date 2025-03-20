20 марта 2025

Они нужны Трампу: какие редкоземельные металлы есть в Курганской области

Курганская область обладает запасами скандия и рения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области есть запасы для добычи скандия и рения
В Курганской области есть запасы для добычи скандия и рения Фото:

В Курганской области имеются залежи нескольких видов редкоземельных металлов (РЗМ). На территории региона учтены запасы скандия и рения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона в ответе на запрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял об интересе к таким природным ресурсам России.

«Из числа редких металлов, определенных перечнем основных видов стратегического минерального сырья, на территории Курганской области учтены запасы скандия и рения. Также выявлены проявления циркония», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные департамента по недропользованию по УрФО.

В правительстве отметили, что использование природно-ресурсного потенциала, в том числе вовлечение в разработку новых месторождений полезных ископаемых, обеспечивает поступление налогов и платежей в бюджетную сферу и создание рабочих мест. Регион обладает запасами урана, железных и вольфрам молибденовых руд, бентонитовых глин, строительного, сырья, минеральных вод и лечебных грязей. 

Ранее URA.RU писало, что московская компания может зайти курганский рынок природных ресурсов. По данным инсайдеров, столичная фирма видит перспективы в добыче РЗМ. Масштабный проект в области разработки полезных ископаемых в начале марта анонсировал губернатор Вадим Шумков. По словам главы региона, с потенциальным инвестором ведутся переговоры. В пресс-службе правительства сообщали, что инвестпроект находится в проработке, но не отмечали, какие именно ресурсы будут добывать москвичи.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области имеются залежи нескольких видов редкоземельных металлов (РЗМ). На территории региона учтены запасы скандия и рения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона в ответе на запрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял об интересе к таким природным ресурсам России. «Из числа редких металлов, определенных перечнем основных видов стратегического минерального сырья, на территории Курганской области учтены запасы скандия и рения. Также выявлены проявления циркония», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные департамента по недропользованию по УрФО. В правительстве отметили, что использование природно-ресурсного потенциала, в том числе вовлечение в разработку новых месторождений полезных ископаемых, обеспечивает поступление налогов и платежей в бюджетную сферу и создание рабочих мест. Регион обладает запасами урана, железных и вольфрам молибденовых руд, бентонитовых глин, строительного, сырья, минеральных вод и лечебных грязей.  Ранее URA.RU писало, что московская компания может зайти курганский рынок природных ресурсов. По данным инсайдеров, столичная фирма видит перспективы в добыче РЗМ. Масштабный проект в области разработки полезных ископаемых в начале марта анонсировал губернатор Вадим Шумков. По словам главы региона, с потенциальным инвестором ведутся переговоры. В пресс-службе правительства сообщали, что инвестпроект находится в проработке, но не отмечали, какие именно ресурсы будут добывать москвичи.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...