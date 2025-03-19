Трамп сообщил, что хочет получить от России

Трамп: Россия обладает ресурсами, которые нужны США
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США заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, заявил Трамп
США заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, заявил Трамп Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим. ) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что налаживание торговых связей будет взаимовыгодным, поскольку обе страны заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. Это может способствовать не только увеличению торгового оборота, но и укреплению двусторонних отношений на различных уровнях.

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам развивать совместные проекты в области добычи редкоземельных металлов и производства алюминия. Эти отрасли требуют значительных инвестиций и использования передовых технологий. Важно отметить, что в обеих сферах Китай играет ключевую роль, удерживая лидирующие позиции в производстве редкоземельных элементов и активно закупая российский алюминий, передает MK.RU.

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Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим. ) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер. Трамп также подчеркнул, что налаживание торговых связей будет взаимовыгодным, поскольку обе страны заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. Это может способствовать не только увеличению торгового оборота, но и укреплению двусторонних отношений на различных уровнях. Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам развивать совместные проекты в области добычи редкоземельных металлов и производства алюминия. Эти отрасли требуют значительных инвестиций и использования передовых технологий. Важно отметить, что в обеих сферах Китай играет ключевую роль, удерживая лидирующие позиции в производстве редкоземельных элементов и активно закупая российский алюминий, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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