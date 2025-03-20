20 марта 2025

В тюменском парке станет больше мангалов

В Тюмени в Плехановском бору оборудуют больше беседок с мангалами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в парке установлено 14 зон для отдыха
Сейчас в парке установлено 14 зон для отдыха Фото:

В Тюмени в Плехановском бору в этом году оборудуют больше беседок с мангалами. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Сейчас в парке установлено 14 зон для отдыха.

«Реализация комплексного благоустройства лесного массива „Плехановский бор“ в 2025 году не предусмотрена. Вместе с тем, в 2025 году запланированы работы по установке дополнительных малых архитектурных форм на территории указанного лесного массива (беседки с мангалами, детская площадка, урны)», — заявили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле Утиного пруда обустроят пешеходные дорожки, освещение и скамейки. Также планируют расчистить дно водоема и сделать спуски к воде.

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В Тюмени в Плехановском бору в этом году оборудуют больше беседок с мангалами. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Сейчас в парке установлено 14 зон для отдыха. «Реализация комплексного благоустройства лесного массива „Плехановский бор“ в 2025 году не предусмотрена. Вместе с тем, в 2025 году запланированы работы по установке дополнительных малых архитектурных форм на территории указанного лесного массива (беседки с мангалами, детская площадка, урны)», — заявили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле Утиного пруда обустроят пешеходные дорожки, освещение и скамейки. Также планируют расчистить дно водоема и сделать спуски к воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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