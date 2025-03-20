В тюменском парке станет больше мангалов

В Тюмени в Плехановском бору в этом году оборудуют больше беседок с мангалами. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Сейчас в парке установлено 14 зон для отдыха.
«Реализация комплексного благоустройства лесного массива „Плехановский бор“ в 2025 году не предусмотрена. Вместе с тем, в 2025 году запланированы работы по установке дополнительных малых архитектурных форм на территории указанного лесного массива (беседки с мангалами, детская площадка, урны)», — заявили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле Утиного пруда обустроят пешеходные дорожки, освещение и скамейки. Также планируют расчистить дно водоема и сделать спуски к воде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!