21 марта 2025

В Тюмени раскрыли зарплату директора «Единого центра оперативного реагирования»

В Тюмени зарплата главы службы реагирования превысила 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместители руководителя получали 158 — 167 тысяч рублей в месяц
Заместители руководителя получали 158 — 167 тысяч рублей в месяц Фото:

В Тюмени директор «Единого центра оперативного реагирования» Андрей Воротников зарабатывает 206 тысяч рублей в месяц. Такая информация указана в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU.

«Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год. Директор — Воротников Андрей Витальевич. Заработная плата — 206 547 рублей в месяц», — указано в документе.

Заместители руководителя получали 158 — 167 тысяч рублей в месяц. Центр реагирования занимается обработкой экстренных вызовов. Сотрудники учреждения оповещают службы о ЧП.

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В Тюмени директор «Единого центра оперативного реагирования» Андрей Воротников зарабатывает 206 тысяч рублей в месяц. Такая информация указана в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. «Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год. Директор — Воротников Андрей Витальевич. Заработная плата — 206 547 рублей в месяц», — указано в документе. Заместители руководителя получали 158 — 167 тысяч рублей в месяц. Центр реагирования занимается обработкой экстренных вызовов. Сотрудники учреждения оповещают службы о ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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