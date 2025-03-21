В Тюмени раскрыли зарплату директора «Единого центра оперативного реагирования»

Заместители руководителя получали 158 — 167 тысяч рублей в месяц
В Тюмени директор «Единого центра оперативного реагирования» Андрей Воротников зарабатывает 206 тысяч рублей в месяц. Такая информация указана в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU.
«Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год. Директор — Воротников Андрей Витальевич. Заработная плата — 206 547 рублей в месяц», — указано в документе.
Заместители руководителя получали 158 — 167 тысяч рублей в месяц. Центр реагирования занимается обработкой экстренных вызовов. Сотрудники учреждения оповещают службы о ЧП.
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