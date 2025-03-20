В Тюмени спустя несколько дней после страшного ДТП скончался ребенок

В аварии погибла и мать ребенка
В Тюмени скончался 110-летний мальчик, который пострадал в ДТП 7 марта на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Медицинские работники боролись за жизнь ребенка четверо суток, к сожалению, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в ведомстве.
Страшная авария произошла 7 марта на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате ДТП на месте погибла 44-летняя мать ребенка, мальчика доставили в больницу. Семья ехала из Тобольска.
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