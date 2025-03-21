Копающий рядом с газопроводом экскаватор в Тобольске перепугал горожан

Жителей Тобольска перепугали рабочие и экскаватор, которые проводили земляные работы ну улице Урицкого, где проходит местный газопровод. Об этом горожане написали в социальных сетях.
«Экскаватор работал там, где находиться газовая колонка. Меня, как хозяйку дома и многодетную мать интересует вопрос о безопасности этих действий. В переулке стоят электрические сети, проходит водопровод и газопровод», — делится переживаниями женщина в telegram-канале «Типичный Тобольск».
В администрации города URA.RU ответили, что здесь выполнялась очистка русла водоотводной канавы. В мэрии обратили внимание, что подрядная организация совершала работы с учетом проложенных коммуникаций и была в курсе их наличия.
«МБУ ДЭУ выполнялись работы по очистке русла водоотводной канавы с учётом наличия сетей. В связи высоким уровнем грунтовых вод, а также в связи со стесненными условиями застройки, работы были приостановлены. Работы возобновлены 19.03.25 года. Были выполнены мероприятия по очистке русла канавы, очистка оголовков водопропускной трубы и промывка трубы», — пояснили в администрации.
Ранее в городе произошел взрыв газа в одном из частных домов. Причиной произошедшего специалисты называют неправильно организованный газопровод.
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