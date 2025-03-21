Птицефабрика «Чебаркульская птица» в Челябинской области отремонтирует два школьных класс для создания агротехнологических профилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«„Чебаркульская птица“ активно участвует в реализации проекта „Кадры в АПК“, планируя в 2025 году ремонт двух школьных классов в Чебаркульском районе для создания агротехнологических профилей. Это важный шаг в профориентации школьников и подготовке квалифицированных кадров для аграрного сектора региона», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Предприятие также активно внедряет новое высокотехнологичное оборудование на перерабатывающем комплексе. 21 марта с результатами модернизации Чебаркульской птицефабрики ознакомился губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
Год назад в яйцесортировальном цехе птицефабрики начали автоматизировать ключевые этапы. На предприятии установлен робот для сбора коробок, укладки яиц в индивидуальную упаковку и автоматизированной погрузки коробок на поддоны. Инновация позволяет повысить производительность предприятия. Текслер отметил важность модернизации сельскохозяйственного производства в регионе.
Челябинский губернатор 21 марта с рабочим визитом посетил Миасс и Чебаркуль. В Миассе оценил работу завода пожарных автомобилей ООО «Приоритет». В 90-ой танковой дивизии Чебаркуля Текслеру показали БПЛА для СВО. Двум военнослужащим были торжественно вручены недавно введенные региональные знаки отличия «За смелость и отвагу». В формате «разворота» Текслер заехал в военный городок, где дал первые поручения главе города Михаилу Панарину. В региональном центре патриотического воспитания «Авангард» Текслеру показали работу «Тренажера парашютиста».
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