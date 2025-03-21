Бдительный пассажир заметил опасность при взлете самолета из Тюмени

Пассажир рейса Тюмень — Москва, который выполняла компания Utair, обнаружил обледенение крыла при взлете самолета. Позже выяснилось, что мужчина сам оказался сотрудником авиакомпании. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
«После приземления 17 марта самолета в Москве, в Utair обратился их сотрудник, который находился на борту в качестве пассажира. Он рассказал, что в наборе высоты при взлете из Тюмени он наблюдал незначительный фрагмент льда в корневой зоне поверхности правого полукрыла между фюзеляжем и пилоном двигателя. В качестве доказательства работник предоставил фото и видео, снятое им из иллюминатора», — говорится в сообщении.
В компании изучили записи с камер и выяснили, что из-за погодных условий противообледенительная обработка лайнера не проводилась. Однако перед вылетом поверхность крыла проверяли дважды. А во время полета никаких отклонений не было. В настоящий момент в компании организована проверка.
Согласно данным открытых источников, обледенение самолета опасно тем, что может нарушить аэродинамические характеристики и летные качества самолета. Также это может привести к нарушению работы двигателей и навигационных систем.
В компанию Utair отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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