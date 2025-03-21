В Кургане возле стадиона КЗКТ собираются открыть сетевой супермаркет

В Кургане напротив стадиона КЗКТ в апреле планируется открыть супермаркет федеральной торговой сети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане, заметившие баннер на здании по улице Коли Мяготина, где сейчас находится магазин одежды.
«Заметили баннер об открытии супермаркета в апреле на углу двухэтажного здания, где находится магазин одежды и обуви. Этот магазин раньше занимал два этажа, а теперь один. Видимо, на освободившейся территории и будет супермаркет», — сообщили корреспонденту курганцы.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии супермаркета местной торговой сети на улице Горького в Кургане. Позднее стало известно о том, что в городе началось строительство нового магазина этой же сети, которое должно завершиться до конца года.
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