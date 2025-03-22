Появились цены за проезд по свердловскому участку «путинского автобана»

В Свердловской области на строящемся участке трассы М-12 «Восток» появились расценки за проезд. Стоимость начинается от 300 рублей для легковых автомобилей и мотоциклов.
«Проехаться на мотоцикле и легковушке можно будет за 300 рублей, на небольшом грузовике и автобусе — за 600 рублей. Самым дорогим станет проезд для фур — 900 рублей», — написал портал E1.ru. Ценник планируют определять по количеству осей и высоте транспорта. Стоимость не будет меняться в будни или выходные и в зависимости от времени суток.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГК «Автодор» за подтверждением. Ответ будет опубликован, как только поступит.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». Открытие планировали в конце 2024-го, но перенесли на 2025-й. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит должны возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. В начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.
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