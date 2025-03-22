22 марта 2025
21 марта 2025

В тюменских магазинах разливных напитков пройдут проверки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени проверят, соблюдают ли «наливайки» режим работы
В Тюмени проверят, соблюдают ли «наливайки» режим работы Фото:

Магазины разливных напитков Тюмени проверят на предмет соблюдения новых требований по торговле алкоголем в ночное время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. С 1 марта по будням с 22:00 до 8:00 запрещено продавать горячительные напитки в кафе и «наливайках» рядом с жилыми домами.

«Можно сказать, что владельцы магазинов разливных напитков в Тюмени проигнорировали эти требования. И продолжают торговать алкоголем после 22:00. Сигналы об этом уже поступили, в ближайшее время торговые точки будут проверены. В том числе, с помощью контрольных закупок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что проверки, в частности, пройдут в торговых точках на территории Центрального округа Тюмени. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что с 1 марта в Тюменской области кафе и магазинам разливных напитков, которые находятся рядом с жилыми домами, запрещено торговать алкоголем с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. В пятницу, субботу и нерабочие праздничные дни продавать горячительные напитки можно с 23:00 до 9:00. Некоторые тюменские предприниматели после введения новых требований выставили бизнес на продажу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магазины разливных напитков Тюмени проверят на предмет соблюдения новых требований по торговле алкоголем в ночное время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. С 1 марта по будням с 22:00 до 8:00 запрещено продавать горячительные напитки в кафе и «наливайках» рядом с жилыми домами. «Можно сказать, что владельцы магазинов разливных напитков в Тюмени проигнорировали эти требования. И продолжают торговать алкоголем после 22:00. Сигналы об этом уже поступили, в ближайшее время торговые точки будут проверены. В том числе, с помощью контрольных закупок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что проверки, в частности, пройдут в торговых точках на территории Центрального округа Тюмени. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что с 1 марта в Тюменской области кафе и магазинам разливных напитков, которые находятся рядом с жилыми домами, запрещено торговать алкоголем с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. В пятницу, субботу и нерабочие праздничные дни продавать горячительные напитки можно с 23:00 до 9:00. Некоторые тюменские предприниматели после введения новых требований выставили бизнес на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...