В тюменских магазинах разливных напитков пройдут проверки

Магазины разливных напитков Тюмени проверят на предмет соблюдения новых требований по торговле алкоголем в ночное время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. С 1 марта по будням с 22:00 до 8:00 запрещено продавать горячительные напитки в кафе и «наливайках» рядом с жилыми домами.
«Можно сказать, что владельцы магазинов разливных напитков в Тюмени проигнорировали эти требования. И продолжают торговать алкоголем после 22:00. Сигналы об этом уже поступили, в ближайшее время торговые точки будут проверены. В том числе, с помощью контрольных закупок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что проверки, в частности, пройдут в торговых точках на территории Центрального округа Тюмени. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что с 1 марта в Тюменской области кафе и магазинам разливных напитков, которые находятся рядом с жилыми домами, запрещено торговать алкоголем с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. В пятницу, субботу и нерабочие праздничные дни продавать горячительные напитки можно с 23:00 до 9:00. Некоторые тюменские предприниматели после введения новых требований выставили бизнес на продажу.
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