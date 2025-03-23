В Кургане бизнесмена лишили незаконно полученного госимущества

Прокуратура Курганской области добилась возвращения государственного имущества для переработки отходов, которое было незаконно передано индивидуальному предпринимателю. По решению суда, оборудование вернется в пользование госучреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки прокуратура установила, что часть специализированного оборудования, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, была незаконно передана стороннему субъекту. «Таким образом производственное оборудование было необоснованно исключено из хозяйственного оборота предприятия и создало препятствия для реализации основных его функций», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Курганской области. На основе иска ведомства Арбитражный суд лишил коммерсанта права владения.
Иск был направлен в Арбитражный суд после того, как проверка выявила нарушения в распоряжении госсобственностью. Было решено, что бизнесмен незаконно получил в собственность оборудование стоимость 600 тысяч рублей. Оборудование было передано ГУП «Вторпереработка». Решение суда позволило устранить нарушения закона.
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