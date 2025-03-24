Тюменские и курганские пограничники поучаствуют в международной акции в честь 80-летия Победы

На этой неделе пограничники Тюменской и Курганской области присоединятся к международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива проводится по решению Совета командующих пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
В рамках акции пограничники, занимавшиеся охраной государственной границы в период СССР, несут символ Победы вдоль государственного рубежа России и внешних границ стран-участниц СНГ. «На этой неделе Тюменская и Курганская области станут участниками масштабной международной военно-патриотической акции „Эстафета Победы“, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. <...> В ходе мероприятий пограничники, выполняющие задачи по охране государственной границы в период СССР, пронесут символ Победы вдоль государственного рубежа Российской Федерации и внешних границ стран-участниц СНГ», — сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ.
27 марта в городе Называевск Омской области передадут символ Победы от пограничников Омска к представителям Курганской и Тюменской областей. В рамках акции планируются торжественные митинги у мемориалов Великой Отечественной войны, где будут присутствовать пограничники, представители правительства, ветераны, молодежные и общественные организации, а также жители региона. Помимо митингов, предусмотрены праздничные концерты с участием народного коллектива пограничного управления «Неслужебное задание», отмечающего в этом году 15-летие своего творчества, и солистов творческого центра «GAMMA».
Маршрут акции включает следующие населенные пункты: село Сладково Тюменской области (27 марта), село Казанское (28 марта), город Петухово Курганской области (29 марта), города Тюмень (30 марта), Тобольск (31 марта), Сургут (1 апреля), Нижневартовск (2 апреля), Курган (5 апреля), город Куртамыш и село Звериноголовское Курганской области (6 и 7 апреля), а заключительный этап пройдет в селе Целинное 8 апреля в 11:00, где символ Победы будет передан представителям Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.
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