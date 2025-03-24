Курганские власти не будут платить беременным ученицам, как в Орловской области

В Курганской области власти не планируют выплаты для беременных школьниц
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе не планируют вводить выплаты для несовершеннолетних будущих мам
В регионе не планируют вводить выплаты для несовершеннолетних будущих мам Фото:

В Курганской области не рассматривается введение выплат несовершеннолетним мамам по примеру Орловской области, где школьницам при постановке на учет по беременности готовы выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области в ответ на запрос.

«Введение подобных выплат на данный момент в Курганской области не рассматривается и не планируется», — сообщили в пресс-службе правительства региона на запрос URA.RU. Ранее в области реализовывался проект «Маленькая мама», который был направлен на оказание психологической и юридической помощи несовершеннолетним, которые готовились к рождению ребенка. Проект финансировался за счет гранта и был завершен в 2023 году. 

В Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации. Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов высказался против такой меры в регионах.

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В Курганской области не рассматривается введение выплат несовершеннолетним мамам по примеру Орловской области, где школьницам при постановке на учет по беременности готовы выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области в ответ на запрос. «Введение подобных выплат на данный момент в Курганской области не рассматривается и не планируется», — сообщили в пресс-службе правительства региона на запрос URA.RU. Ранее в области реализовывался проект «Маленькая мама», который был направлен на оказание психологической и юридической помощи несовершеннолетним, которые готовились к рождению ребенка. Проект финансировался за счет гранта и был завершен в 2023 году.  В Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации. Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов высказался против такой меры в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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