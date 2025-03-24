Захарова: Киев продолжил атаковать граждан РФ, несмотря на слова о деэскалации

Киев продолжает атаковать гражданские лица и энергообъекты, а также нападать на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Украина усиливает агрессивные действия, несмотря на заявления о прекращении насилия.
«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли. Но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие „на земле“ события», — сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
По ее словам, мотивация Киева для усиления террористических акций связана с неспособностью нанести значительный урон российским военным. Она также выразила соболезнования семьям погибших журналистов и пожелала скорого восстановления пострадавшим.
Как сообщили в редакции газеты «Известия», их корреспондент Александр Федорчак скончался в зоне проведения специальной военной операции. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно предварительной информации, смерть журналиста наступила в результате артиллерийской атаки ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.