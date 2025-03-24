24 марта 2025

Захарова: Киев продолжил атаковать граждан РФ, несмотря на слова о деэскалации

© Служба новостей «URA.RU»
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В МИД РФ обвинили Киев в терроре
В МИД РФ обвинили Киев в терроре Фото:

Киев продолжает атаковать гражданские лица и энергообъекты, а также нападать на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Украина усиливает агрессивные действия, несмотря на заявления о прекращении насилия.

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли. Но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие „на земле“ события», — сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, мотивация Киева для усиления террористических акций связана с неспособностью нанести значительный урон российским военным. Она также выразила соболезнования семьям погибших журналистов и пожелала скорого восстановления пострадавшим.

Как сообщили в редакции газеты «Известия», их корреспондент Александр Федорчак скончался в зоне проведения специальной военной операции. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно предварительной информации, смерть журналиста наступила в результате артиллерийской атаки ВСУ.

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Киев продолжает атаковать гражданские лица и энергообъекты, а также нападать на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Украина усиливает агрессивные действия, несмотря на заявления о прекращении насилия. «Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли. Но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие „на земле“ события», — сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости. По ее словам, мотивация Киева для усиления террористических акций связана с неспособностью нанести значительный урон российским военным. Она также выразила соболезнования семьям погибших журналистов и пожелала скорого восстановления пострадавшим. Как сообщили в редакции газеты «Известия», их корреспондент Александр Федорчак скончался в зоне проведения специальной военной операции. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно предварительной информации, смерть журналиста наступила в результате артиллерийской атаки ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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