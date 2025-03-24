Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта (архивное фото)
В Сладково Тюменской области загорелась лыжная база. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«25 марта около 02:00 поступило сообщение о пожаре в здании лыжной базы в селе Сладково. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри здания», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что при пожаре никто не пострадал. В результате возгорания повредилась внутренняя отделка здания.
Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!