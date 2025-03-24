24 марта 2025

В Тюменской области загорелась лыжная база. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта (архивное фото)
Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта (архивное фото) Фото:

В Сладково Тюменской области загорелась лыжная база. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«25 марта около 02:00 поступило сообщение о пожаре в здании лыжной базы в селе Сладково. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри здания», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что при пожаре никто не пострадал. В результате возгорания повредилась внутренняя отделка здания. 

Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта
Пожар произошел в ночь с 24 на 25 марта
Фото:

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В Сладково Тюменской области загорелась лыжная база. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «25 марта около 02:00 поступило сообщение о пожаре в здании лыжной базы в селе Сладково. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри здания», — рассказали в пресс-службе. Известно, что при пожаре никто не пострадал. В результате возгорания повредилась внутренняя отделка здания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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