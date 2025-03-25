Квартиры в доме, где взорвался газ в Махачкале, продавались без разрешения

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Квартиры в пострадавшим в Махачкале доме продавались незаконно
Квартиры в пострадавшим в Махачкале доме продавались незаконно Фото:

В Махачкале в незаконно построенном 14-этажном доме где произошел взрыв газа, продаются квартиры. Несмотря на отсутствие разрешения от городской администрации на использование здания, в интернете активно публикуются объявления о продаже жилья в этом доме.

«Городская администрация не давала разрешения на его ввод в эксплуатацию, однако объявления о продаже квартир с ремонтом висят в Сети», — сообщил telegram-канал Shot. Квартиры площадью более 60 квадратных метров можно приобрести за чуть более шести миллионов рублей. При этом в описании недвижимости не упоминается о том, что дом не был официально введен в эксплуатацию.

Дом расположен в привлекательном для жителей районе, недалеко от набережной Каспийского моря и парка Редукторный. Продавцы акцентируют внимание на качественно выполненном ремонте и привлекательном расположении объекта.

Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Часть этажа была разрушена. По данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Хлопком выбило окна и уничтожило посуду в квартире. Пострадали окрестные дома и автомобили. Эвакуировано более 150 жильцов. Подробнее о пострадавших и причине ЧП — в материале URA.RU.

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В Махачкале в незаконно построенном 14-этажном доме где произошел взрыв газа, продаются квартиры. Несмотря на отсутствие разрешения от городской администрации на использование здания, в интернете активно публикуются объявления о продаже жилья в этом доме. «Городская администрация не давала разрешения на его ввод в эксплуатацию, однако объявления о продаже квартир с ремонтом висят в Сети», — сообщил telegram-канал Shot. Квартиры площадью более 60 квадратных метров можно приобрести за чуть более шести миллионов рублей. При этом в описании недвижимости не упоминается о том, что дом не был официально введен в эксплуатацию. Дом расположен в привлекательном для жителей районе, недалеко от набережной Каспийского моря и парка Редукторный. Продавцы акцентируют внимание на качественно выполненном ремонте и привлекательном расположении объекта. Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Часть этажа была разрушена. По данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. Хлопком выбило окна и уничтожило посуду в квартире. Пострадали окрестные дома и автомобили. Эвакуировано более 150 жильцов. Подробнее о пострадавших и причине ЧП — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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