Квартиры в доме, где взорвался газ в Махачкале, продавались без разрешения

В Махачкале в незаконно построенном 14-этажном доме где произошел взрыв газа, продаются квартиры. Несмотря на отсутствие разрешения от городской администрации на использование здания, в интернете активно публикуются объявления о продаже жилья в этом доме.
«Городская администрация не давала разрешения на его ввод в эксплуатацию, однако объявления о продаже квартир с ремонтом висят в Сети», — сообщил telegram-канал Shot. Квартиры площадью более 60 квадратных метров можно приобрести за чуть более шести миллионов рублей. При этом в описании недвижимости не упоминается о том, что дом не был официально введен в эксплуатацию.
Дом расположен в привлекательном для жителей районе, недалеко от набережной Каспийского моря и парка Редукторный. Продавцы акцентируют внимание на качественно выполненном ремонте и привлекательном расположении объекта.
Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Часть этажа была разрушена. По данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси.
Хлопком выбило окна и уничтожило посуду в квартире. Пострадали окрестные дома и автомобили. Эвакуировано более 150 жильцов. Подробнее о пострадавших и причине ЧП — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.