Решение России и США по SWIFT поможет россиянам бороться с инфляцией

Депутат Аксаков: решение по SWIFT это благо для граждан и облегчение для бизнеса

26 марта 2025 в 00:10 Размер текста - 17 +

Упрощение расчетов для бизнеса может положительным образом сказаться на гражданах РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Решение по возвращению SWIFT в РФ окажет положительное влияние на борьбу с инфляцией в России. Достигнутые с США договоренности могут упростить взаиморасчеты с зарубежными партнерами и, как следствие, помогут снизить экономическое давление внутри страны. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Новость по теме Депутат Аксаков увидел сигнал для Visa и Mastercard из-за возвращения SWIFT в РФ «Для внутренних расчетов это не создает никаких проблем. Однако для зарубежных расчетов нам приходится искать обходные пути, что приводит к удорожанию. Это удорожание в определенной степени ложится и на плечи наших граждан. Соответственно, это позитивное решение», — сказал Аксаков. Он также напомнил, что все затраты, связанные с финансовыми проводками, закладываются в цену продукции или услуг, что влияет на инфляцию. По словам Аксакова, решение по SWIFT несет в себе благо для граждан именно за счет снижения нагрузки на бизнес. Как сообщало URA.RU ранее, в Саудовской Аравии 24 марта прошли экспертные консультации России и США. Одним из ключевых условий реализации договоренностей по «Черноморской инициативе» остается возвращение российских банков к системе SWIFT и снятие санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение по возвращению SWIFT в РФ окажет положительное влияние на борьбу с инфляцией в России. Достигнутые с США договоренности могут упростить взаиморасчеты с зарубежными партнерами и, как следствие, помогут снизить экономическое давление внутри страны. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Для внутренних расчетов это не создает никаких проблем. Однако для зарубежных расчетов нам приходится искать обходные пути, что приводит к удорожанию. Это удорожание в определенной степени ложится и на плечи наших граждан. Соответственно, это позитивное решение», — сказал Аксаков. Он также напомнил, что все затраты, связанные с финансовыми проводками, закладываются в цену продукции или услуг, что влияет на инфляцию. По словам Аксакова, решение по SWIFT несет в себе благо для граждан именно за счет снижения нагрузки на бизнес. Как сообщало URA.RU ранее, в Саудовской Аравии 24 марта прошли экспертные консультации России и США. Одним из ключевых условий реализации договоренностей по «Черноморской инициативе» остается возвращение российских банков к системе SWIFT и снятие санкций.