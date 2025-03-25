В Кургане с приходом тепла начали просыпаться божьи коровки. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Жучки заполонили балкон. Некоторые из них еще спят, но многие уже проснулись и снуют по разным щелям», — поделился читатель.
По словам другого корреспондента, божьи коровки просыпались еще раньше. «Мои коровки на даче тоже спят. Их много. Я приезжаю, печку топлю, они оживают, летают», — поделился корреспондент, отметив, что у многих соседей божьи коровки тоже были замечены.
Согласно доступной информации, божьи коровки обычно начинают активность в весенний период, когда температура воздуха стабильно превышает отметку в ноль градусов. Тем не менее, в ряде случаев эти насекомые могут просыпаться из зимней спячки досрочно, что может быть вызвано аномально высокими температурами зимой.
В Кургане 25 марта был зафиксирован исторически высокий уровень температуры воздуха, достигший 11,1 градуса Цельсия. Эта температура стала новым рекордом для этой даты, превысив предыдущий максимум 2006 года, когда было зафиксировано 9,9 градуса.
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