26 марта 2025

В курганском округе мужчины чаще женщин идут на диспансеризацию

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент прошли обследование 105 мужчин и 75 женщин
На данный момент прошли обследование 105 мужчин и 75 женщин Фото:

В Мишкинском округе (Курганская область) мужчины чаще женщин идут на диспансеризацию, в том числе для проверки репродуктивного здоровья. На данный момент прошли обследование 105 мужчин и 75 женщин. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Мишкинского муниципального округа.

Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится с 1 января 2024 года в рамках национального проекта «Семья» и затрагивает людей в возрасте 18-49 лет. «Оценка репродуктивного здоровья проводится в целях выявления у курганцев признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода репродуктивного, а также факторов риска их развития», — пишет ведомство.

Пройти обследование можно бесплатно в Мишкинской межрайонной больнице №4. За 2025 год собираются проверить 1761 человека. Уже диспансеризацию прошли 13,2% мужчин и 7% женщин репродуктивного возраста.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылась выставка о детях, которые рисковали быть нерожденными. Она организована Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь».

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В Мишкинском округе (Курганская область) мужчины чаще женщин идут на диспансеризацию, в том числе для проверки репродуктивного здоровья. На данный момент прошли обследование 105 мужчин и 75 женщин. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Мишкинского муниципального округа. Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится с 1 января 2024 года в рамках национального проекта «Семья» и затрагивает людей в возрасте 18-49 лет. «Оценка репродуктивного здоровья проводится в целях выявления у курганцев признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода репродуктивного, а также факторов риска их развития», — пишет ведомство. Пройти обследование можно бесплатно в Мишкинской межрайонной больнице №4. За 2025 год собираются проверить 1761 человека. Уже диспансеризацию прошли 13,2% мужчин и 7% женщин репродуктивного возраста. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылась выставка о детях, которые рисковали быть нерожденными. Она организована Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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