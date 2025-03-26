В курганском округе мужчины чаще женщин идут на диспансеризацию

В Мишкинском округе (Курганская область) мужчины чаще женщин идут на диспансеризацию, в том числе для проверки репродуктивного здоровья. На данный момент прошли обследование 105 мужчин и 75 женщин. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Мишкинского муниципального округа.
Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится с 1 января 2024 года в рамках национального проекта «Семья» и затрагивает людей в возрасте 18-49 лет. «Оценка репродуктивного здоровья проводится в целях выявления у курганцев признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода репродуктивного, а также факторов риска их развития», — пишет ведомство.
Пройти обследование можно бесплатно в Мишкинской межрайонной больнице №4. За 2025 год собираются проверить 1761 человека. Уже диспансеризацию прошли 13,2% мужчин и 7% женщин репродуктивного возраста.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылась выставка о детях, которые рисковали быть нерожденными. Она организована Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».