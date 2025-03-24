В Кургане интересно: открылась выставка о детях, которые рисковали быть нерожденными

В Курганском областном Доме народного творчества с 20 марта открылась выставка «Рожденные вопреки», которая посвящена проблемам материнства и беременности. Она организована Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Первая экспозиция называется «Русские Мадонны» за авторством Наталии Устиновой. Она представляет собой портреты женщин из Луганской и Донецкой Народных Республик с младенцами на руках. «Эти женщины сохранили беременность, несмотря на испытания», — пишет ведомство.
Вторая часть выставки — проект священника Игоря Палкина «Рожденные вопреки». Он знакомит посетителей с историями людей, чьи матери были перед выбором сохранить жизнь или прервать беременность из-за сложных обстоятельств.
Одними из первых посетителей выставки стали студенты Курганского технологического колледжа. Экспозиции доступны для посещения в арт-кафе Курганского областного Дома народного творчества по адресу ул. Гоголя, 30.
Выставка «Рожденные вопреки» в Кургане освещает тему выбора женщин в сохранении беременности в сложных условиях. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей. А также число абортов в регионе за шесть лет сократилось в 1,6 раз.
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