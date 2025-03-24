В Кургане интересно: открылась выставка о детях, которые рисковали быть нерожденными

В Курганском Доме народного творчества открылась выставка «Рожденные вопреки»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганском Доме народного творчества открылась выставка
В Курганском Доме народного творчества открылась выставка Фото:

В Курганском областном Доме народного творчества с 20 марта открылась выставка «Рожденные вопреки», которая посвящена проблемам материнства и беременности. Она организована Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Первая экспозиция называется «Русские Мадонны» за авторством Наталии Устиновой. Она представляет собой портреты женщин из Луганской и Донецкой Народных Республик с младенцами на руках. «Эти женщины сохранили беременность, несмотря на испытания», — пишет ведомство.

Вторая часть выставки — проект священника Игоря Палкина «Рожденные вопреки». Он знакомит посетителей с историями людей, чьи матери были перед выбором сохранить жизнь или прервать беременность из-за сложных обстоятельств.

Одними из первых посетителей выставки стали студенты Курганского технологического колледжа. Экспозиции доступны для посещения в арт-кафе Курганского областного Дома народного творчества по адресу ул. Гоголя, 30.

Выставка «Рожденные вопреки» в Кургане освещает тему выбора женщин в сохранении беременности в сложных условиях. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей. А также число абортов в регионе за шесть лет сократилось в 1,6 раз.

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В Курганском областном Доме народного творчества с 20 марта открылась выставка «Рожденные вопреки», которая посвящена проблемам материнства и беременности. Она организована Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. Первая экспозиция называется «Русские Мадонны» за авторством Наталии Устиновой. Она представляет собой портреты женщин из Луганской и Донецкой Народных Республик с младенцами на руках. «Эти женщины сохранили беременность, несмотря на испытания», — пишет ведомство. Вторая часть выставки — проект священника Игоря Палкина «Рожденные вопреки». Он знакомит посетителей с историями людей, чьи матери были перед выбором сохранить жизнь или прервать беременность из-за сложных обстоятельств. Одними из первых посетителей выставки стали студенты Курганского технологического колледжа. Экспозиции доступны для посещения в арт-кафе Курганского областного Дома народного творчества по адресу ул. Гоголя, 30. Выставка «Рожденные вопреки» в Кургане освещает тему выбора женщин в сохранении беременности в сложных условиях. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей. А также число абортов в регионе за шесть лет сократилось в 1,6 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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