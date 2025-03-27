Курганская ФСБ завела дело на шадринца за реабилитацию нацизма

Против жителя Шадринска (Курганская область) возбудили уголовное дело. Обвинение касается реабилитации нацизма в интернете. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
По информации следствия, обвиняемый активно выражал одобрение нацистских военных преступлений Второй мировой войны и поддерживал современные украинские нацистские организации через публикации в социальных сетях. «Фигурант понимал, что его материалы реабилитируют нацизм и доступны широкому кругу пользователей социальной сети», — сообщает URA.RU в пресс-службе.
В случае признания виновным, мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после проверки материалов, предоставленных УФСБ.
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