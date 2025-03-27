В магазинах появится мясо без гормонов и антибиотиков

В российских магазинах с 2025 года будут продавать больше мяса без антибиотиков и гормонов роста. Для этого правительство в ближайшие пять лет направит 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов, сообщил на годовой коллегии Россельхознадзора вице-премьер Дмитрий Патрушев. Эксперты URA.RU пояснили, что фермеры должны уделять повышенное внимание профилактике вспышек инфекций, чтобы потом не бороться с их катастрофическими последствиями.
«Президент поставил перед агропромом цель к 2030 году на четверть нарастить объемы производства и в полтора раза увеличить экспорт. Мы также должны обеспечить аграрный суверенитет. На выполнении этих ориентиров сконцентрирована вся отрасль — в частности, правительством утвержден новый нацпроект „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Важно, что рост объемов продукции неразрывно связан с контролем за процессом ее производства и качеством», — сказал Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер подчеркнул, что правительство России поддерживает создание отечественных препараторов для ветеринарного применения. Федеральный центр охраны животных в 2024 году создал 14 новых препаратов для профилактики болезней крупного рогатого скота, птицы и домашних питомцев. С 2025 года в сфере ветеринарии запустили информационную систему рецептурного отпуска препаратов, которая повысит прозрачность применения антибиотиков, усилит контроль за назначением лечения.
Рецептурный отпуск ветпрепаратов снизит применение антибиотиков при промышленном выращивании и содержании коров, свиней и птиц, объяснила доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАЕ Светлана Концевая. «Бесконтрольное применение антибиотиков в животноводстве ведет к привыканию. Производители самовольно назначают их животным, когда появляются первые признаки болезней или воспалительных процессов. С помощью лекарств можно снять клиническую картину и отправить скот на убой. Это мясо идет в магазин и на стол. Вместе с продуктами антибиотики поступают в организм человека, формируя резистентность. Когда человек начинает болеть, особенно ребенок, его не могут вылечить. Контроль за производителями мяса улучшит иммунитет людей», — сказала эксперт.
По словам Концевой, снижать применение антибиотиков нужно через наращивание вакцинации. Это позволит избежать вспышек заболеваемости на фермах и предприятиях.
«Государство заботится о том, чтобы не было вспышек инфекций. Сейчас они все еще происходят, потому что многие производители — в основном, фермерские, небольшие хозяйства, не вакцинируют животных. А если происходит вспышка в маленьком хозяйстве, и она своевременно не устраняется, это может привести к карантину по мясу и молоку в целом регионе», — пояснила профессор.
В России последовательно снижают зависимость от импорта в ключевых отраслях и расширяют производство продуктов без ядохимикатов, нитратов и гормонов роста, пояснил URA.RU первый заместитель комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов. По его словам, задача нарастить производство таких категорий товаров поставлена аграриям в феврале 2024 года премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это требует финансирования и целого ряда последовательных законодательных решений. Они нужны для того, чтобы не допустить спада производства.
«Переход на отечественные ветпрепараты, усиление контроля за использованием вакцин и антибиотиков — продолжение цифровизации агросектора. В прошлом году российские животноводы активно чипировали животных по всей стране и ставили их на учет. Сейчас Минсельхоз создает единую базу племенных ресурсов, начиная со свиноводства и птицеводства, заканчивая яками и оленями. И теперь по результатам полученных сведений, нужно установить контроль за вакцинацией и использованием ветпрепаратов», — резюмировал депутат Госдумы.
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