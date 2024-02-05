Мишустин поручил сделать питание россиян более здоровым

За шесть лет правильных продуктов должно стать почти в пять раз больше

05 февраля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

К 2030 году россияне станут потреблять больше здоровых продуктов без пестицидов и гормонов роста, пообещал Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ утвердило дорожную карту расширения производства продуктов без ядохимикатов, нитратов и гормонов роста. В 2021 году доля таких продуктов была менее 1% от всей провизии. Премьер-министр Михаил Мишустин усложнил задачу — экопродукция должна стать доступнее для массового покупателя. Академик РАН Виктор Драгавцев в разговоре с URA.RU сообщил, что органические продукты трудно сделать массовыми, поэтому лучше сосредоточиться на разработке менее ядовитых удобрений. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании 5 февраля сообщил об утверждении плана реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года. Саму стратегию правительство утвердило еще в июле 2023 года. Тогда Мишустин сообщал, что продовольствие без использования минеральных удобрений и химических веществ в России выпускают в 47 регионах. Под органической подразумевается продукция, выращенная без вредных химикатов, удобрений и гормонов роста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под органической, согласно стратегии, понимается экологически чистая сельхозпродукция, сырье и продовольствие, при производстве которых не используются минеральные удобрения и химические вещества — агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты. Исключение составляют только те удобрения, которые разрешены национальными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. «Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего числа людей. И, что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя», — заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Также, по словам премьера, значительное внимание будет уделяться подготовке квалифицированных специалистов в этой сфере, в том числе через запуск новых образовательных программ в вузах. Рынок органической продукции в РФ формируется с 2020 года. В 2021 году он оценивался в 24,4 млрд рублей, из которых 15,3 млрд рублей — импорт. При этом доля органической продукции на продовольственном рынке России в 2021 году составляла только 0,13%. Из всех сертифицированных производителей органической продукции в России 31% занимаются производством зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур; 17% — производством соков, масел, консервированной продукции. Еще 12% выращивают овощи и фрукты, 10% выпускают алкогольную продукцию, и еще столько же — мясо и молоко. Стратегия развития производства органической продукции предусматривает доведение к 2030 году производства органической продукции до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году, или до 0,62% в общем обороте продовольствия. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, расширится до 4,3 млн га с 656 тыс. га в 2021 году. Объем потребления органической продукции к 2030 году в РФ достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году. Предполагается также, что доля импорта органической продукции снизится с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году. Приоритетным для экспорта рынком в правительстве видят Китай: предполагается, что туда будет поставляться кукуруза, соевые бобы и кедровый орех. Академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев считает, что экологичные продукты всегда будут стоить дорого и большинству населения с низкими доходами не будут доступны. Накормить страну органической продукцией — это очень сложная задача, уверен эксперт. «Нужно разрабатывать такие химикаты, которые не требовали бы 10 опрыскиваний от вредителей за сезон, как, например, это делается на Кубани или в Ставропольском крае. Сколько ядов в результате 10 опрыскиваний впитывает кожица яблока? Поэтому, нужно вести разработки для уменьшения поступления ядохимикатов в человеческий организм», — считает Драгавцев. По словам академика РАН, существует множество биологических методов защиты урожая от вредителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам эксперта, сегодня в России много новых современных методов борьбы с вредителями. «Например, заражение яиц вредителей, или ловушка с феромонами, куда самцы будут сами залезать, думая, что там самка», — рассказал Драгавцев. Он добавил, что в России есть несколько институтов, занимающихся разработками в области биологических методов защиты, у этих институтов есть заводы по производству таких препаратов. Поэтому, по его мнению, правительству лучше сделать акцент на развитии менее ядовитых удобрений и средств защиты от вредителей, чем на выращивании продукции без удобрений и химикатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ утвердило дорожную карту расширения производства продуктов без ядохимикатов, нитратов и гормонов роста. В 2021 году доля таких продуктов была менее 1% от всей провизии. Премьер-министр Михаил Мишустин усложнил задачу — экопродукция должна стать доступнее для массового покупателя. Академик РАН Виктор Драгавцев в разговоре с URA.RU сообщил, что органические продукты трудно сделать массовыми, поэтому лучше сосредоточиться на разработке менее ядовитых удобрений. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании 5 февраля сообщил об утверждении плана реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года. Саму стратегию правительство утвердило еще в июле 2023 года. Тогда Мишустин сообщал, что продовольствие без использования минеральных удобрений и химических веществ в России выпускают в 47 регионах. Под органической, согласно стратегии, понимается экологически чистая сельхозпродукция, сырье и продовольствие, при производстве которых не используются минеральные удобрения и химические вещества — агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты. Исключение составляют только те удобрения, которые разрешены национальными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Также, по словам премьера, значительное внимание будет уделяться подготовке квалифицированных специалистов в этой сфере, в том числе через запуск новых образовательных программ в вузах. Рынок органической продукции в РФ формируется с 2020 года. В 2021 году он оценивался в 24,4 млрд рублей, из которых 15,3 млрд рублей — импорт. При этом доля органической продукции на продовольственном рынке России в 2021 году составляла только 0,13%. Из всех сертифицированных производителей органической продукции в России 31% занимаются производством зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур; 17% — производством соков, масел, консервированной продукции. Еще 12% выращивают овощи и фрукты, 10% выпускают алкогольную продукцию, и еще столько же — мясо и молоко. Стратегия развития производства органической продукции предусматривает доведение к 2030 году производства органической продукции до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году, или до 0,62% в общем обороте продовольствия. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, расширится до 4,3 млн га с 656 тыс. га в 2021 году. Объем потребления органической продукции к 2030 году в РФ достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году. Предполагается также, что доля импорта органической продукции снизится с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году. Приоритетным для экспорта рынком в правительстве видят Китай: предполагается, что туда будет поставляться кукуруза, соевые бобы и кедровый орех. Академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев считает, что экологичные продукты всегда будут стоить дорого и большинству населения с низкими доходами не будут доступны. Накормить страну органической продукцией — это очень сложная задача, уверен эксперт. «Нужно разрабатывать такие химикаты, которые не требовали бы 10 опрыскиваний от вредителей за сезон, как, например, это делается на Кубани или в Ставропольском крае. Сколько ядов в результате 10 опрыскиваний впитывает кожица яблока? Поэтому, нужно вести разработки для уменьшения поступления ядохимикатов в человеческий организм», — считает Драгавцев. По словам эксперта, сегодня в России много новых современных методов борьбы с вредителями. «Например, заражение яиц вредителей, или ловушка с феромонами, куда самцы будут сами залезать, думая, что там самка», — рассказал Драгавцев. Он добавил, что в России есть несколько институтов, занимающихся разработками в области биологических методов защиты, у этих институтов есть заводы по производству таких препаратов. Поэтому, по его мнению, правительству лучше сделать акцент на развитии менее ядовитых удобрений и средств защиты от вредителей, чем на выращивании продукции без удобрений и химикатов.