«Это издевка над нашими бойцами»: блогер Пылков обратился к курганцам из-за украинской песни по радио

Курганский боец СВО и блогер Александр Пылков поделился возмущениями из-за украинской песни, которая звучала по местному радио. Мужчина призвал участников спецоперации и простых жителей обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили радиостанцию.
«Мы сегодня похоронили очень много наших ребят. И эта песня „Приготовь себе пакет“ звучит как издевка над теми подвигами, которые они совершили. Я призываю бойцов и всех граждан объединиться. Напишите правоохранительным органам. Пусть они проведут проверку», — рассказал на своей странице во «ВКонтакте» Пылков.
Ранее URA.RU писало, что бойцы СВО из Курганской области, приехавшие в отпуск домой, услышали в эфире местной радиостанции украинскую песню «Ванька, встань-ка» с антироссийским содержанием — пожеланиями смерти русским. Видео с фрагментом трансляции и возмущенными комментариями военных предоставили жители города Куртамыш.
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