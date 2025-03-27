«Это издевка над нашими бойцами»: блогер Пылков обратился к курганцам из-за украинской песни по радио

Боец СВО Пылков призвал курганцев пожаловаться на украинскую песню по радио
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Александр Пылков назвал прозвучавшую на курганском радио песню издевкой
Александр Пылков назвал прозвучавшую на курганском радио песню издевкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец СВО и блогер Александр Пылков поделился возмущениями из-за украинской песни, которая звучала по местному радио. Мужчина призвал участников спецоперации и простых жителей обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили радиостанцию. 

«Мы сегодня похоронили очень много наших ребят. И эта песня „Приготовь себе пакет“ звучит как издевка над теми подвигами, которые они совершили. Я призываю бойцов и всех граждан объединиться. Напишите правоохранительным органам. Пусть они проведут проверку», — рассказал на своей странице во «ВКонтакте» Пылков. 

Ранее URA.RU писало, что бойцы СВО из Курганской области, приехавшие в отпуск домой, услышали в эфире местной радиостанции украинскую песню «Ванька, встань-ка» с антироссийским содержанием — пожеланиями смерти русским. Видео с фрагментом трансляции и возмущенными комментариями военных предоставили жители города Куртамыш.

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Курганский боец СВО и блогер Александр Пылков поделился возмущениями из-за украинской песни, которая звучала по местному радио. Мужчина призвал участников спецоперации и простых жителей обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили радиостанцию.  «Мы сегодня похоронили очень много наших ребят. И эта песня „Приготовь себе пакет“ звучит как издевка над теми подвигами, которые они совершили. Я призываю бойцов и всех граждан объединиться. Напишите правоохранительным органам. Пусть они проведут проверку», — рассказал на своей странице во «ВКонтакте» Пылков.  Ранее URA.RU писало, что бойцы СВО из Курганской области, приехавшие в отпуск домой, услышали в эфире местной радиостанции украинскую песню «Ванька, встань-ка» с антироссийским содержанием — пожеланиями смерти русским. Видео с фрагментом трансляции и возмущенными комментариями военных предоставили жители города Куртамыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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