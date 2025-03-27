В Кремле сделали заявление о новом разговоре между Путиным и Трампом

Песков: нового разговора Путина и Трампа пока не планируется
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Песков рассказал про переговоры РФ и США
Песков рассказал про переговоры РФ и США Фото:

Нового разговора между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 

«Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется. Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет», — цитируют ТАСС Пескова. Он добавил, что помощник президента России Ушаков и советник Трампа по нацбезопасности Уолтц находятся в постоянном контакте

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча между Путиным и Трампом состоится, когда в этом возникнет реальная необходимость. Также было отмечено, что после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву, который встречался с Путиным, стороны начнут согласовывать сроки будущего разговора.

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Нового разговора между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.  «Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется. Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет», — цитируют ТАСС Пескова. Он добавил, что помощник президента России Ушаков и советник Трампа по нацбезопасности Уолтц находятся в постоянном контакте Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча между Путиным и Трампом состоится, когда в этом возникнет реальная необходимость. Также было отмечено, что после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву, который встречался с Путиным, стороны начнут согласовывать сроки будущего разговора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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