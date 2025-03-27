Обзор новых вакансий в Кургане для соискателей без опыта работы

В Кургане стартуют возможности для новичков: работодатели приглашают в продажи, банковское дело, образование и другие сферы. Обучение, гибкий график и перспективы роста — даже без опыта. Подробности в обзоре URA.RU.
Менеджер по продажам дорожного и коммунального оборудования
Компания ищет активных менеджеров для работы с клиентами и продажи специализированного оборудования. Зарплата начинается от 100000 рублей в месяц и зависит от результатов, верхнего предела нет. График работы — 5/2 с 8:00 до 17:00. Обучение предоставляется: видеоуроки, наставничество и поддержка коллег. Основные задачи включают работу с готовой базой клиентов, заключение договоров и контроль дебиторской задолженности. Вакансия подойдет тем, кто готов к многозадачности и стремится к карьерному росту.
Старший продавец в сеть магазинов «Светлое и Темное»
Розничная сеть предлагает позицию старшего продавца с возможностью выбора графика (2/2 или 5/2) и гибкими условиями трудоустройства. Зарплата — от 45000 рублей, есть доплаты за стаж и премии за продажи. Обязанности включают консультацию покупателей, работу на кассе и поддержание порядка в торговой зоне. Опыт не требуется — всему обучат. Компания гарантирует официальное оформление, соцпакет и карьерный рост до руководящих позиций.
Представитель банка (доставка карт)
Газпромбанк ищет сотрудников для разъездной работы по доставке и оформлению банковских продуктов. Зарплата — от 80000 рублей, возможен неограниченный доход за счет премий. График — 5/2, но есть возможность дополнительных смен. Требуется среднее специальное образование и готовность к активным продажам. Условия включают компенсацию за разъезды, ДМС и обучение. Вакансия подойдет амбициозным кандидатам, готовым к быстрому карьерному росту.
Менеджер-администратор в развлекательный центр
Вакансия предполагает организацию праздников, общение с клиентами и подготовку мероприятий. Зарплата — от 35000 рублей с бонусами от продаж. График гибкий: 2/2 или по договоренности, смена длится 10 часов. Требуются коммуникабельные и энергичные люди без опыта. Компания предлагает обучение, стабильные выплаты и возможность творческой реализации.
Разнорабочий на вахту
Для работы с мягкой кровлей требуются ответственные сотрудники. Зарплата — от 100000 до 150000 рублей в месяц, выплаты раз в неделю. Условия включают вахтовый метод, оплату проезда и проживания. Опыт не обязателен, но важны пунктуальность и внимательность. Вакансия подойдет тем, кто готов к физическому труду и ищет стабильный доход.
Ведущий специалист учебной части колледжа
Колледж приглашает на должность специалиста для организации учебного процесса. Зарплата — от 40000 рублей, график — 5/2. Обязанности включают работу с документацией, взаимодействие с преподавателями и учет студентов. Требуется среднее или высшее образование, опыт не нужен. Вакансия подойдет тем, кто ценит стабильность и хочет работать в образовательной сфере.
Оператор на выписку документов
Компания ищет сотрудника для оформления накладных и работы с программами «Меркурий» и «1С». Зарплата — от 50 000 рублей, график — 5/2 с 8:00 до 17:00. Требуется грамотная речь и стрессоустойчивость, опыт приветствуется, но не обязателен. Условия включают дружный коллектив и оборудованное рабочее место.
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