В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

МИД Украины: соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине заявили, что соглашение о перемирии с Россией в Черном море не будет распространяться на военные корабли
На Украине заявили, что соглашение о перемирии с Россией в Черном море не будет распространяться на военные корабли Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соглашение о перемирии в Черном море, обсуждаемое с американской стороной, не будет распространяться на российские военные корабли. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Оно [соглашение] касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал Георгий Тихий. Его слова передает Страна.ua.

Изначально безопасность судоходства на территории Черного моря обсуждали российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который проходил 18 марта. Спустя неделю в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегатами из РФ и США, где также обсудили эту тематику, а также режим прекращения огня. Администрация Трампа также поставила цель установить режим прекращения огня на Украине до 30 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соглашение о перемирии в Черном море, обсуждаемое с американской стороной, не будет распространяться на российские военные корабли. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. «Оно [соглашение] касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал Георгий Тихий. Его слова передает Страна.ua. Изначально безопасность судоходства на территории Черного моря обсуждали российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который проходил 18 марта. Спустя неделю в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегатами из РФ и США, где также обсудили эту тематику, а также режим прекращения огня. Администрация Трампа также поставила цель установить режим прекращения огня на Украине до 30 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...