Песков анонсировал еще одно заявление по итогам беседы с США

В ближайшее время ожидается публикация нового согласованного заявления по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны продолжают контакты, которые проходят в конструктивной и позитивной манере.
«Скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что переговоры проходят в позитивном ключе.
Переговоры, прошедшие 24 марта, длились более 12 часов и включали три перерыва. В процессе было достигнуто соглашение о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы к коммерческим судам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.