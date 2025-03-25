25 марта 2025

Песков анонсировал еще одно заявление по итогам беседы с США

© Служба новостей «URA.RU»
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Песков уточнил, что будет несколько заявлений
Песков уточнил, что будет несколько заявлений Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ближайшее время ожидается публикация нового согласованного заявления по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны продолжают контакты, которые проходят в конструктивной и позитивной манере.

«Скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что переговоры проходят в позитивном ключе.

Переговоры, прошедшие 24 марта, длились более 12 часов и включали три перерыва. В процессе было достигнуто соглашение о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы к коммерческим судам.

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В ближайшее время ожидается публикация нового согласованного заявления по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны продолжают контакты, которые проходят в конструктивной и позитивной манере. «Скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что переговоры проходят в позитивном ключе. Переговоры, прошедшие 24 марта, длились более 12 часов и включали три перерыва. В процессе было достигнуто соглашение о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы к коммерческим судам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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