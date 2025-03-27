В Челябинске 13-14 мая во второй раз состоится фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал». Встреча жителей города, экспертов и представителей бизнеса состоится на базе отеля Radisson Blu, сообщают на официальном сайте мероприятия.
«„Российская креативная неделя — Урал 2025“ пройдет в Челябинске 13 и 14 мая в отеле Radisson Blu. Форум объединит на одной площадке представителей креативного бизнеса, исследовательских компаний, медиарынка, сырьевого бизнеса, а также представителей федеральных и региональных органов власти и институтов развития», — отмечается на сайте форума.
Впервые фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» проходил в Челябинске в апреле 2024 года. Тогда на мероприятии выступили спикеры из VK, Forbes, Wink, «Сбера», «Союзмультфильма» и других компаний. Также в дискуссиях принял участие челябинский шоумен Стас Ярушин.
В ходе форума глава региона Алексей Текслер рассказал, что вместе с супругой предпочитают одеваться в челябинские бренды. Кроме того, Текслер принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию.
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