Вслед за Паслером в Екатеринбург возвращается министр

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов уходит в отставку вслед за губернатором Денисом Паслером и переезжает с ним в Свердловскую область — как и анонсировало URA.RU. Об этом кадровом решении сообщают местные СМИ с пленарного заседания ежегодных Леонтьевских чтений.
«Духовник Оренбургской духовной семинарии отец Георгий поблагодарил министра за шесть лет работы в Оренбуржье. В ответ Алексей Пахомов сказал теплые слова в адрес коллег и сотрудников, пообещал оставаться на связи», — пишет «Оренбург Медиа».
О том, что Пахомов вместе с Паслером вернется в Свердловскую область, URA.RU сообщало сразу после назначения Паслера врио главы региона. Пахомов родом из Екатеринбурга. С 2013-го по 2016-й, то есть когда Паслер руководил свердловским правительством, Пахомов работал первым замминистра образования. После был директором «Уральского политехнического колледжа». В 2018 году Пахомов устроился в «Росатом».
В июле 2019-го Паслер, будучи еще врио главы Оренбуржья, назначил Пахомова исполняющим обязанности министра образования. Полновесным министром Паховом стал в декабре того же года. В Свердловской области Пахомову прочат кресло министра образования Светланы Тренихиной.
Источники URA.RU сразу полагали, что Паслер привезет в Екатеринбург не только Пахомова, но и своих замов Татьяну Савинову (она, как стало известно позднее, тоже увольняется из правительства Оренбуржья) и Игната Петухова. Савинова, как писало URA.RU, вероятно, сменит «социального» замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.
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