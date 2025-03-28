Число погибших из-за землетрясения в Восточной Азии выросло

Kyodo: при землетрясении в Мьянме погибло 144 человека, в Таиланде — 5 человек
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В Мьянме от землетрясения погибло свыше 100 человек
В Мьянме от землетрясения погибло свыше 100 человек Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В результате землетрясения в странах Восточной Азии выросло количество жертв. Так, в Мьянме погибло 144 человека, сообщил премьер страны Мин Аун Хлайн. При этом в Таиланде погибло до пяти человек. 

«Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 144», — заявил Хлайн. Его слова передает издание Kyodo

В свою очередь, в Таиланде число жертв выросло до пяти человек. Также на данный момент выясняется местоположение еще 117 человек — они считаются пропавшими без вести, пишет Thairath. 

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов потрясло несколько государств Восточной Азии, однако эпицентр толчков пришелся на Мьянму. Ранее сообщалось, что в регионе погибло 20 человек. Также в Таиланде жертвами природного явления стали трое человек.  Помимо этого, землетрясение привело к разрушению некоторой инфраструктуры. URA.RU собрало фоторепортаж с тем, что произошло в пострадавших странах.

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В результате землетрясения в странах Восточной Азии выросло количество жертв. Так, в Мьянме погибло 144 человека, сообщил премьер страны Мин Аун Хлайн. При этом в Таиланде погибло до пяти человек.  «Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 144», — заявил Хлайн. Его слова передает издание Kyodo.  В свою очередь, в Таиланде число жертв выросло до пяти человек. Также на данный момент выясняется местоположение еще 117 человек — они считаются пропавшими без вести, пишет Thairath.  Землетрясение магнитудой 7,7 баллов потрясло несколько государств Восточной Азии, однако эпицентр толчков пришелся на Мьянму. Ранее сообщалось, что в регионе погибло 20 человек. Также в Таиланде жертвами природного явления стали трое человек.  Помимо этого, землетрясение привело к разрушению некоторой инфраструктуры. URA.RU собрало фоторепортаж с тем, что произошло в пострадавших странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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