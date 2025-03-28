Число погибших из-за землетрясения в Восточной Азии выросло

В результате землетрясения в странах Восточной Азии выросло количество жертв. Так, в Мьянме погибло 144 человека, сообщил премьер страны Мин Аун Хлайн. При этом в Таиланде погибло до пяти человек.
«Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 144», — заявил Хлайн. Его слова передает издание Kyodo.
В свою очередь, в Таиланде число жертв выросло до пяти человек. Также на данный момент выясняется местоположение еще 117 человек — они считаются пропавшими без вести, пишет Thairath.
Землетрясение магнитудой 7,7 баллов потрясло несколько государств Восточной Азии, однако эпицентр толчков пришелся на Мьянму. Ранее сообщалось, что в регионе погибло 20 человек. Также в Таиланде жертвами природного явления стали трое человек. Помимо этого, землетрясение привело к разрушению некоторой инфраструктуры. URA.RU собрало фоторепортаж с тем, что произошло в пострадавших странах.
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