Новый детсад и школу откроют осенью 2025 года в ЯНАО

Строительство новых зданий детского сада и школы в Тарко-Сале (ЯНАО) закончат к концу 2025 года. Об этом в прямом эфире сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
«Садик закончат к концу 2025 года, возможно дети пойдут в него с 1 сентября. А строительство школы планируют завершить в декабре», — сообщил Трапезников во время прямого эфира.
Глава Пуровского района отметил, что новые учреждения удивят современным убранством местных жителей. Еще два детских сада строятся в поселке Ханымей и селе Самбург — их готовность 45%. Подрядчик также обещал ввести их в эксплуатацию к концу 2025 года. Текущие ремонты школ и детсадов также на стадии завершения.
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