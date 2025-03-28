Новый детсад и школу откроют осенью 2025 года в ЯНАО

Глава Пуровского района Трапезников сообщил о сроках открытия детсада и школы
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Новый детский сад в Тарко-Сале откроют осенью
Новый детский сад в Тарко-Сале откроют осенью Фото:

Строительство новых зданий  детского сада и школы в Тарко-Сале (ЯНАО) закончат к концу 2025 года. Об этом в прямом эфире сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

«Садик закончат к концу 2025 года, возможно дети пойдут в него с 1 сентября. А строительство школы планируют завершить в декабре», — сообщил Трапезников во время прямого эфира.

Глава Пуровского района отметил, что новые учреждения удивят современным убранством местных жителей. Еще два детских сада строятся в поселке Ханымей и селе Самбург — их готовность 45%. Подрядчик также обещал ввести их в эксплуатацию к концу 2025 года. Текущие ремонты школ и детсадов также на стадии завершения.

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Строительство новых зданий  детского сада и школы в Тарко-Сале (ЯНАО) закончат к концу 2025 года. Об этом в прямом эфире сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. «Садик закончат к концу 2025 года, возможно дети пойдут в него с 1 сентября. А строительство школы планируют завершить в декабре», — сообщил Трапезников во время прямого эфира. Глава Пуровского района отметил, что новые учреждения удивят современным убранством местных жителей. Еще два детских сада строятся в поселке Ханымей и селе Самбург — их готовность 45%. Подрядчик также обещал ввести их в эксплуатацию к концу 2025 года. Текущие ремонты школ и детсадов также на стадии завершения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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