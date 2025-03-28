28 марта 2025

Трамп: США нужна Гренландия, у Вашингтона нет выбора

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что США поможет обеспечить безопасность в Арктике
Трамп заявил, что США поможет обеспечить безопасность в Арктике Фото:

Соединенным Штатам нужна Гренландия, чтобы обеспечить безопасность на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме и подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.

«Нам нужна Гренландия... Принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, учитывая риски со стороны Китая и России... У нас нет выбора», — сказал Трамп. Его выступление транслировал Fox News на Youtube. 

В марте Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США. Он пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.

До 1953 года Гренландия имела статус колонии Дании, но затем стала частью датского королевства. В 2009 году остров получил широкую автономию — теперь он самостоятельно определяет внутреннюю политику, хотя по-прежнему остается под юрисдикцией Копенгагена. Этот статус позволяет Гренландии самостоятельно распоряжаться природными ресурсами и принимать ключевые решения, сохраняя связи с Данией в вопросах обороны и внешней политики.

Как рассказывало ранее URA.RU, президент России Владимир Путин оценил план Трампа по поводу Гренландии. Он заявил, что Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века.

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Соединенным Штатам нужна Гренландия, чтобы обеспечить безопасность на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме и подчеркнул, что у Америки нет другого выбора. «Нам нужна Гренландия... Принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, учитывая риски со стороны Китая и России... У нас нет выбора», — сказал Трамп. Его выступление транслировал Fox News на Youtube.  В марте Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США. Он пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. До 1953 года Гренландия имела статус колонии Дании, но затем стала частью датского королевства. В 2009 году остров получил широкую автономию — теперь он самостоятельно определяет внутреннюю политику, хотя по-прежнему остается под юрисдикцией Копенгагена. Этот статус позволяет Гренландии самостоятельно распоряжаться природными ресурсами и принимать ключевые решения, сохраняя связи с Данией в вопросах обороны и внешней политики. Как рассказывало ранее URA.RU, президент России Владимир Путин оценил план Трампа по поводу Гренландии. Он заявил, что Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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