Трамп: США нужна Гренландия, у Вашингтона нет выбора

Соединенным Штатам нужна Гренландия, чтобы обеспечить безопасность на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме и подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.
«Нам нужна Гренландия... Принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, учитывая риски со стороны Китая и России... У нас нет выбора», — сказал Трамп. Его выступление транслировал Fox News на Youtube.
В марте Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США. Он пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
До 1953 года Гренландия имела статус колонии Дании, но затем стала частью датского королевства. В 2009 году остров получил широкую автономию — теперь он самостоятельно определяет внутреннюю политику, хотя по-прежнему остается под юрисдикцией Копенгагена. Этот статус позволяет Гренландии самостоятельно распоряжаться природными ресурсами и принимать ключевые решения, сохраняя связи с Данией в вопросах обороны и внешней политики.
Как рассказывало ранее URA.RU, президент России Владимир Путин оценил план Трампа по поводу Гренландии. Он заявил, что Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века.
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