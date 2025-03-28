28 марта 2025

В ЯНАО турнир по вольной борьбе посвятили тренеру, погибшему отражая атаку БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир посвящен Александру Абзанову
Турнир посвящен Александру Абзанову Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) открыли соревнования по вольной борьбе, которые посвятили бывшему тренеру Александру Абзанову. Он героически погиб, отражая атаку дронов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.

«Сегодня вместе с героем России Анатолием Коробенковым открыли соревнования по вольной борьбе. В Тазовский приехали спортсмены из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя и Пуровского района. Более 100 участников борются за победу в 25-ти весовых категориях. В Год Героев турнир посвятили памяти нашего земляка Александра Абзанова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции», — написал Югай в своем telegram-канале.

Он добавил, что, специально для участия в соревнованиях, из Бурятии приехали родители погибшего Героя — Илфат Шакурович и Виктория Владимировна Абазановы. Турнир станет не просто соревнованием, а данью уважения всем бойцам, защищающим Родину. Югай пожелал всем спортсменам честной борьбы, силы духа и ярких побед.

В декабре 2024 года в зоне СВО героически погиб лейтенант, командир стрелкового взвода Александр Абзанов, который ранее проживал в Тазовском. Офицер отражал атаку дронов. Он был награжден медалями Суворова, «За воинскую доблесть», «Ветеран боевых действий», «За освобождение Авдеевки».

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В Тазовском районе (ЯНАО) открыли соревнования по вольной борьбе, которые посвятили бывшему тренеру Александру Абзанову. Он героически погиб, отражая атаку дронов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай. «Сегодня вместе с героем России Анатолием Коробенковым открыли соревнования по вольной борьбе. В Тазовский приехали спортсмены из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя и Пуровского района. Более 100 участников борются за победу в 25-ти весовых категориях. В Год Героев турнир посвятили памяти нашего земляка Александра Абзанова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции», — написал Югай в своем telegram-канале. Он добавил, что, специально для участия в соревнованиях, из Бурятии приехали родители погибшего Героя — Илфат Шакурович и Виктория Владимировна Абазановы. Турнир станет не просто соревнованием, а данью уважения всем бойцам, защищающим Родину. Югай пожелал всем спортсменам честной борьбы, силы духа и ярких побед. В декабре 2024 года в зоне СВО героически погиб лейтенант, командир стрелкового взвода Александр Абзанов, который ранее проживал в Тазовском. Офицер отражал атаку дронов. Он был награжден медалями Суворова, «За воинскую доблесть», «Ветеран боевых действий», «За освобождение Авдеевки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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