29 марта 2025

Сотни тысяч жителей Турции вышли на протесты в поддержку соперника Эрдогана

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди вышли на массовые протесты после задержания мэра Стамбула
Люди вышли на массовые протесты после задержания мэра Стамбула Фото:

Турецкая полиция опровергла заявление оппозиционной Народно-республиканской партии об участии миллионов граждан в субботнем митинге в Стамбуле. По сообщению правоохранителей, на улицы города вышли порядка 150 тысяч человек.

«В уличной акции в Стамбуле приняли участие 150 тысяч человек», — на данные турецкого управления полиции ссылается РИА Новости. Оппозиция настаивает на цифре в 2,2 млн человек. Местные СМИ пишут о 250-500 тысячах митингующих.

Массовые волнения в стране начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и отстранили от исполнения обязанностей. Городской глава считается главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в политической борьбе. За Имамоглу на праймериз проголосовали почти 15 миллионов человек. Ранее в турецком главке МВД заявили о свыше тысячи задержанных, передает «Национальная служба новостей». 

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Турецкая полиция опровергла заявление оппозиционной Народно-республиканской партии об участии миллионов граждан в субботнем митинге в Стамбуле. По сообщению правоохранителей, на улицы города вышли порядка 150 тысяч человек. «В уличной акции в Стамбуле приняли участие 150 тысяч человек», — на данные турецкого управления полиции ссылается РИА Новости. Оппозиция настаивает на цифре в 2,2 млн человек. Местные СМИ пишут о 250-500 тысячах митингующих. Массовые волнения в стране начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и отстранили от исполнения обязанностей. Городской глава считается главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в политической борьбе. За Имамоглу на праймериз проголосовали почти 15 миллионов человек. Ранее в турецком главке МВД заявили о свыше тысячи задержанных, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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