29 марта 2025

На фронте сообщили о решительных действиях ВСУ под Курском

РИАН: ВСУ начали переброску всех ресурсов к Гуево под Курском
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ВС РФ осведомлены о намерениях украинских бойцов
ВС РФ осведомлены о намерениях украинских бойцов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ начали переброску войск к селу Гуево в Суджанском районе и приграничные районы Курской области. Об этом сообщают в 22-м мотострелковом полку группировки войск «Север».

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — процитировало РИА Новости военнослужащего группировки «Север».

Тем временем российские военные в Курской области успешно продвигаются к границе с Украиной. Большинство сил противника отступило после полной зачистки ВС РФ Суджи и других территорий в начале марта.

По информации Министерства обороны России, потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военных. Также в восьмимесячной битве украинские войска потеряли в этом регионе 55 танков.

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ВСУ начали переброску войск к селу Гуево в Суджанском районе и приграничные районы Курской области. Об этом сообщают в 22-м мотострелковом полку группировки войск «Север». «Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — процитировало РИА Новости военнослужащего группировки «Север». Тем временем российские военные в Курской области успешно продвигаются к границе с Украиной. Большинство сил противника отступило после полной зачистки ВС РФ Суджи и других территорий в начале марта. По информации Министерства обороны России, потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военных. Также в восьмимесячной битве украинские войска потеряли в этом регионе 55 танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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