Раскрыты потери ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат под Курском
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
Потери украинской стороны в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона РФ составили более 70 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военных», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
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