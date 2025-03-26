Раскрыты потери ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч бойцов
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ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат под Курском
ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат под Курском Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Потери украинской стороны в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона РФ составили более 70 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военных», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

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Потери украинской стороны в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона РФ составили более 70 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч военных», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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