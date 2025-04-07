Обрезки с мусорки и голодные обмороки: как курганцы в годы Великой Отечественной работали на заводах

В годы Великой Отечественной войны Курганская область стала одним из оплотов, где тыл работал на фронт с непоколебимой самоотдачей. В Зауралье эвакуировали 22 завода, и 15 из них разместились в самом Кургане. Это было время, когда лозунг «Линия фронта проходит возле твоего станка» звучал как призыв к действию. Тяжело было всем. URA.RU воссоздало жизнь в тылу, которая была полна лишений, слез и полной отдачи ради Победы.
Дни начинались рано, еще до восхода солнца. Впереди всех ждал тяжелый день: детей и стариков, мужчин и женщин. Жители Кургана и эвакуированные семьи жили в тесных условиях, часто по несколько семей в одной квартире. Некоторые люди заселяли в свои жилища эвакуированных. Все быстро завтракали тем, что было доступно — черный хлеб с водой или редко — картофелем. Супы — из овощей, мясо — обрезки.
«В годы Великой Отечественной войны моя семья переехала в село Романово. Мне было всего 2,5 года, когда отец ушел на войну. Мама осталась одна с четырьмя детьми, и жизнь была очень трудной: не хватало еды и одежды. Мы часто сидели на печке зимой, а летом собирали ягоды и травы в лесу. Еда была однообразная — картошка, молоко, рыба. В лесу ели пучки, кислятку, ягоды, ну и другие травы. Лакомством было — побольше и досыта хлеба. Сладостей не знали никаких», — вспоминала Ида Шаршина, из села Першино Белозерского района.
Одежда была скудной, и многие выходили на работу в изношенной обуви и вещах, которые не всегда соответствовала суровым погодным условиям: морозы стояли лютые. Печки не справлялись с отоплением. На одного жителя города в годы войны приходилось от полутора до двух квадратных метра жилья.
Город был переполнен эвакуированными, и местные власти столкнулись с проблемами в обеспечении жильем и питанием. Не хватало одежды, матрасов и других необходимых вещей. Эвакуация — это не турпоход. Промедление с ней может стоить жизни, поэтому каждый брал с собой все быстро, что нужно для жизни в суровом климате.
«Квартир нет, нас приютила одна семья, хотя у самих десять детей. Они сами ютились на кухне, а комнату занимала эвакуированная семья евреев, нам место было у порога кухни», — воспоминала эвакуированная в Курган из Ленинграда Вилена Лапочкина.
После завтрака люди отправлялись на заводы. Станки бывало стояли прямо в снегу или на открытых площадках, так как промышленных помещений не хватало. Работа была круглосуточной, и люди трудились по 12 и даже 14 часов в день. Женщины и подростки работали наравне со взрослыми мужчинами, выполняя тяжелую физическую работу. На заводах производили военную продукцию — от боеприпасов до сельскохозяйственной техники. Декреты, отпуска, выходные — отложили на потом. Скорей бы была Победа, скорей бы вернулись с фронта родные.
Рабочий день проходил в холоде. Трудились в телогрейках, а руки мерзли. Из-за плохого питания случались обмороки. Трудящиеся дети могли после смены пойти в школу, где их подкармливали овощными супами.
«Морозы 40 градусов. На работу ходить далеко, через весь город. Мама на барахолке купила валенки, вернее, голенища от валенок — подошвы все в дырах. Намотали кое-что на ноги и засунули в дырявые валенки. Ноги замерзли так, что, забежав в цех, я долго кричала от боли», — вспоминала Вера Архипова, которая в 16 лет пришла работать на эвакуированную из Одессы трикотажную фабрику.
После долгого рабочего дня люди возвращались домой. Вечером семьи собирались вместе, делились тем, что было, и рассказывали о событиях дня. Радио было основным источником информации о войне. Люди слушали сводки и новости, надеясь на скорую Победу.
«Бывало, встанешь из-за рабочего места, а голова кружится от голода. Пределом мечты было поесть ржаного хлеба с солью. Картошка дома закончилась. Мы ходили на свалку мясокомбината, собирали всякие обрезки, мыли, варили и ели», – вспоминала Вера Архипова.
Вклад курганцев в Победу был огромен. Благодаря их самоотверженному труду, многие военные предприятия смогли работать на полную мощность, обеспечивая фронт необходимой техникой и боеприпасами.
15-летняя Аня Буркова, родившаяся в селе Новопетропавловское, была увезена в город Миньяр Челябинской области для обучения в ФЗО. В 1943 году она начала работать на заводе №707 в горячем цехе.
«Что значит для девчат, которым только что исполнилось по 15-16 лет, работать в горячем цехе? Здоровому-то мужику было тяжело, но они старались выполнять норму и вовремя приходить на работу — это было главное условие того времени. На заводе выдавались хлебные, жировые, молочные карточки», — вспоминала Буркова.
Когда у Анны украли все карточки, это стало катастрофой, но благодаря помощи подруг, которые делились своими пайками, она смогла пережить трудные времена. Позже девушка рассчиталась с подругами.
Дни жизни заводчан Курганской области в годы Великой Отечественной войны были наполнены трудом, самоотверженностью и верой в Победу. Несмотря на невероятные трудности, люди продолжали работать, зная, что их усилия приносят победу на фронт. Именно такие люди, трудившиеся в тылу, стали настоящими героями войны, обеспечивая фронт всем необходимым для окончательной победы над врагом. В год 80-летия Великой Победы Курган был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести» за свой вклад.
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