Ожидания от Путина, ближневосточная поездка и критика Байдена: какие заявления сделал Трамп

Трамп ждет от руководства РФ согласия на сделку по Украине
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Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений, касающихся мировой политики
Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений, касающихся мировой политики Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планируемой поездке на Ближний Восток, назвал бывшего руководителя страны Джо Байдена некомпетентным и отметил ожидание сделки по урегулированию ситуации на Украине от российского лидера Владимира Путина. Соответствующие заявления он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. Подробности — в материале URA.RU.

Визит на Ближний Восток

Трамп объявил о своих планах посетить страны Ближнего Востока. Визит намечен на апрель или чуть более поздний период, уточнил он в общении с журналистами. Президент подчеркнул, что намерен посетить Катар, ОАЭ и «пару других стран».

Конкурент в лице Обамы

Действующий глава США заявил, не против побороться за президентское кресло с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Пока это невозможно из-за правовых ограничений: в Соединенных Штатах президент не может избираться более чем на два срока. 

«Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — сказал Трамп журналистам. Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах бывшего президента Обамы, который уже дважды занимал этот пост, Трамп выразил одобрение.

Расточительный Байден

Экс-президент США Джо Байден не осведомлен о точной сумме американских средств, направленных в Киев, считает Трамп. Он назвал своего предшественника «некомпетентным» и «плохим счетоводом». Лидер США предполагает, что сумма траншей Украине могла достигать 350 миллиардов долларов.

Шансы Украины на вступление в НАТО

Еще один вопрос, которого коснулся Трамп в общении с прессой, был посвящен членству Украины в НАТО. Президент уточнил, что такая возможность не рассматривается в контексте соглашения о редкоземельных металлах.

«Я вижу, что он [Владимир Зеленский] пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — констатировал Трамп.

Урегулирование конфликта на Украине 

Вашингтон ожидает одобрения со стороны российского руководства в лице российского президента Владимира Путина для заключения соглашения, направленного на разрешение конфликта на Украине. Также президент США выразил свое нежелание налагать вторичные пошлины на российскую нефть, однако подчеркнул готовность к таким действиям в случае, если Москва проигнорирует его призывы.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планируемой поездке на Ближний Восток, назвал бывшего руководителя страны Джо Байдена некомпетентным и отметил ожидание сделки по урегулированию ситуации на Украине от российского лидера Владимира Путина. Соответствующие заявления он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. Подробности — в материале URA.RU. Визит на Ближний Восток Трамп объявил о своих планах посетить страны Ближнего Востока. Визит намечен на апрель или чуть более поздний период, уточнил он в общении с журналистами. Президент подчеркнул, что намерен посетить Катар, ОАЭ и «пару других стран». Конкурент в лице Обамы Действующий глава США заявил, не против побороться за президентское кресло с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Пока это невозможно из-за правовых ограничений: в Соединенных Штатах президент не может избираться более чем на два срока.  «Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — сказал Трамп журналистам. Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах бывшего президента Обамы, который уже дважды занимал этот пост, Трамп выразил одобрение. Расточительный Байден Экс-президент США Джо Байден не осведомлен о точной сумме американских средств, направленных в Киев, считает Трамп. Он назвал своего предшественника «некомпетентным» и «плохим счетоводом». Лидер США предполагает, что сумма траншей Украине могла достигать 350 миллиардов долларов. Шансы Украины на вступление в НАТО Еще один вопрос, которого коснулся Трамп в общении с прессой, был посвящен членству Украины в НАТО. Президент уточнил, что такая возможность не рассматривается в контексте соглашения о редкоземельных металлах. «Я вижу, что он [Владимир Зеленский] пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — констатировал Трамп. Урегулирование конфликта на Украине  Вашингтон ожидает одобрения со стороны российского руководства в лице российского президента Владимира Путина для заключения соглашения, направленного на разрешение конфликта на Украине. Также президент США выразил свое нежелание налагать вторичные пошлины на российскую нефть, однако подчеркнул готовность к таким действиям в случае, если Москва проигнорирует его призывы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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