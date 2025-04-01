Трамп заявил, что не обещал Украине членство в НАТО

Трамп: членство Украины в НАТО в сделке по металлам не обсуждалось
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Трамп сделал жесткое заявление по Украине
Трамп сделал жесткое заявление по Украине Фото:

Членство Украины в НАТО в контексте сделки по редкоземельным металлам никогда не обсуждалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я вижу, что он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию брифинга ведет Fox News.

Зеленский давно стремится к вступлению Украины в НАТО. Соединенные Штаты не поддерживают идею включения Украины в альянс, но рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности.

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Членство Украины в НАТО в контексте сделки по редкоземельным металлам никогда не обсуждалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я вижу, что он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию брифинга ведет Fox News. Зеленский давно стремится к вступлению Украины в НАТО. Соединенные Штаты не поддерживают идею включения Украины в альянс, но рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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