Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ

Вашингтон ждет согласия от российского руководства на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) заключает сделку», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию брифинга ведет Fox News. Кроме того, американский президент заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но готов сделать это, если Москва не услышит его призывы.
Ранее URA.RU сообщало, что Трамп выразил разочарование высказываниями представителей обеих сторон украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США стремится к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и недоволен заявлениями лидеров, участвующих в конфликте.
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