02 апреля 2025

В Кургане побит новый температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отмечен уже 10-й температурный рекорд с начала года
В Кургане отмечен уже 10-й температурный рекорд с начала года Фото:

Новый температурный рекорд был побит в Кургане 2 апреля. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале.

«Метеостанция отметила сегодня максимальную температуру 17,6 градуса. Это новый максимум для 2 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2009 году — 16,6 градуса», — сообщил Винштейн. С начала года это уже десятый рекорд.

Ранее URA.RU сообщало о температурных рекордах марта. Они фиксировались три дня подряд. Последний был отмечен 27 марта. 

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Новый температурный рекорд был побит в Кургане 2 апреля. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале. «Метеостанция отметила сегодня максимальную температуру 17,6 градуса. Это новый максимум для 2 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2009 году — 16,6 градуса», — сообщил Винштейн. С начала года это уже десятый рекорд. Ранее URA.RU сообщало о температурных рекордах марта. Они фиксировались три дня подряд. Последний был отмечен 27 марта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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