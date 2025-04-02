В Кургане побит новый температурный рекорд

В Кургане отмечен уже 10-й температурный рекорд с начала года
Новый температурный рекорд был побит в Кургане 2 апреля. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале.
«Метеостанция отметила сегодня максимальную температуру 17,6 градуса. Это новый максимум для 2 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2009 году — 16,6 градуса», — сообщил Винштейн. С начала года это уже десятый рекорд.
Ранее URA.RU сообщало о температурных рекордах марта. Они фиксировались три дня подряд. Последний был отмечен 27 марта.
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