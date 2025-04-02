На фронте объяснили, какую цель выполнила Россия в договоре с Украиной

Россия выполнила все условия и добилась главной задачи в рамках договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом рассказал российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.
«Выдвинув идею моратория на удары по энергообъектам, [президент Украины Владимир] Зеленский думал, что загнал в угол президента РФ. Тот взял и перевернул эту игру, отдав приказ не наносить удары по энергетике», — написал Коц в своем telegram-канале. Москва вновь продемонстрировала Вашингтону свою способность выполнять обещания, а также подчеркнула полную недоговороспособность Киева, уточнил военкор.
Ранее Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. В это же время Киев уже неоднократно нарушал подобные договоренности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что Москва строго следует взятым на себя обязательствам.
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