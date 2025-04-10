За пятиминутное опоздание — 5 лет тюрьмы: как жили дети в Курганской области во время Великой Отечественной

В архивах Курганской области сохранились свидетельства и воспоминая о жизни в период Великой Отечественной войны. Малышам и подросткам приходилось учиться, работать на заводах, в колхозах, на полях, пилить лес, выполнять тяжелый домашний труд наравне с взрослыми. В тылу случались происшествия, цеха приходилось спасать от наводнения. Несколько ярких свидетельств тех лет — в материале URA.RU.
Затянуло косы в станок
Мария Николаева из Кетовского района в 1941 году окончила семь классов и хотела продолжать образование. Но война помешала планам. Мария пошла работать на военный завод №707, который был эвакуирован в Курганскую область из Гомеля. «Поставили меня контролером ОТК. Работали мы тогда по 12 часов, без выходных. В цехах было очень холодно. Завод выпускал мины для фронта, поэтому в цехах было много металлической стружки. Чтобы не пораниться, мы ходили в ботинках на деревянной подошве. Я как контролер принимала детали от станков, проверяла их. А у станков работали 15-летние девчонки и мальчишки.
Уставали страшно, трудно было очень, постоянно хотелось есть. Помню военный столовский рассольник: в воде плавало два капустных листика, да три тоненьких картофельных пластика. Дневную хлебную пайку в 800 грамм мы с этим супом съедали за раз. А еще страшно одолевал сон», — вспоминает Николаева в книге «Священная война».
Однажды Мария пожалела одну из девочек, которая не могла справиться с сонливостью и очень низко склонялась над станком. «Подошла к ней и говорю: „Дай я за тебя поработаю, а ты иди поспи“. Встала за станок. А у меня в то время были большие косы, и я их забыла спрятать под платок. Косы мои вмиг прихватило в станок. На мой дикий крик прямо-таки акробатическими прыжками подлетел Миша Булкин, наладчик станков, и выключил станок. Он же с ребятами унес меня на носилках в медпункт. Я долго болела, но осталась жива. Век благодарна своему спасителю», — вспоминает труженица. После работы ребята писали письма на фронт молодым бойцам, вязали для них носки, шили кисеты: «Хотелось порадовать их, рассказать, как мы тут в тылу тоже работаем на победу».
Схватил бирку и рухнул на пол
Патриотизм жителей города Кургана был очень высоким: люди работали без выходных по 12-14 часов у станка. Не только взрослые, но и подростки 12 — 14 лет. Создавались молодежные фронтовые бригады, бригады многостаночников.
«Но условия военного времени были жесткими — опоздание на работу на 5-10 минут могло стоить человеку нескольких лет тюрьмы, оставление без уважительной причины рабочего места также», — отмечает Татьяна Васильева, заведующий сектором историко-экспозиционной деятельности Туристско-информационного центра Кургана. Например, рабочий завода «Уралсельмаш» И.Г. Гаврилов за систематическое непосещение занятий всеобщего военного обучения был приговорен к шести месяцам лишения свободы.
Вот что писала эвакуированная в Курган Вилена Замышляева: «Мой младший брат Володя, ему было 14 лет, тоже работал на заводе в первом механическом цехе. Однажды он чуть не проспал на работу, вернее до гудка оставались минуты, он так испугался, ведь тогда было очень строго, судили за опоздание за 5 минут — 5 лет тюрьмы. Не взирая на возраст. У него ботинки „каши просили“. У правого ботинка подошва совсем отвалилась, он ее проволокой примотал и ходил. Он рванул так, что люди шарахались от него как от сумасшедшего, его черная шинель взвивалась над головой. Проволока на ботинке не выдержала такой скорости, слетела. Нога голая высунулась поперек ботинка. Когда он влетел в цех раздался гудок, он схватил свою бирку и рухнул на пол».
На заводе № 709 директор Кочубиевский издал приказ. «По решению ГКО СССР невыполнение производственных заданий рассматривалось, как государственное преступление и виновные лица подвергались уголовной ответственности по законам военного времени», — предупреждал документ.
Спасали цех от наводнения
Виталий Козлов из Кургана в 1941 году окончил пять классов. Пошел работать на завод. Одним из самых ярких воспоминаний его был 1943 год — разгром фашистов под Сталинградом. «Как все этому радовались! Еще памятные события этого года — всем выдали трудовые книжки. В феврале образовалась Курганская область. И еще запомнилось наводнение. Тобол так разлился, что вода стояла на территории завода, доходила до окон цехов. Помню, как подсыпали землю, чтобы вода не попала в цех, и спасали моторы. 1 мая был пик подъема воды в Тоболе, мы уходили из завода чуть ли не по колено в воде. Я сильно простудился, дали больничный на три дня, но потом ноги болели восемь месяцев», — вспоминает труженик в книге «Священная война».
С осени военкомат обязал 15-летних подростков проходить военную подготовку. Очень трудно было после ночных смен еще ползать по снегу по-пластунски и стрелять из винтовок и автоматов. А в 1944 году открыли вечернюю школу, и Виталий продолжил обучение.
Стирали кровавую одежду
Анна Чернявская из Юргамышского района вспоминала: «Помню, как в деревню начали привозить окровавленную одежду фронтовиков — для стирки. Мы с подружками не только все перестираем на речке, но и обязательно починим, и уже потом отправляли обратно на фронт. А когда могли, вкладывали в карманы махорку. Пусть, думали, солдаты порадуются. Сами голодали, но фронту помогали. Отправляли самое последнее — зерно, продукты. А еще посылали посылки солдатам — носки, варежки». Подростком Чернявская работала в детском саду, получила педагогическое образование.
Спорт и культура
Виктор Синицин из Далматово вспоминал, что несмотря на трудности жизни в военное лихолетье, учителя всячески поощряли учеников за участие в концертах, постановках и спорте.
«Новогодние вечера и школьные концерты мы ждали как праздники. Помню прекрасно поставленную пьесу "Сказка о рыбаке и рыбке", водевили из Островского и Пушкина. Большая заслуга в этом нашей учительницы литературы М.Г. Словцовой. Не забыт был и спорт. Помню 1942-1943 учебный год, когда мы участвовали в школьных и районных соревнованиях по лыжам. Голодные, худые, но все равно мы участвовали в лыжных гонках, заняли призовые места и ездили на областные лыжные гонки в Курган. Из нашего класса ездил я и две девушки Малых и Черемных. Со школьных лет лыжи стали моим любимым видом спорта», — записаны его воспоминания.
Исследователи архивных материалов Курганской области отмечают, что в тылу жили жизнью и чувствами фронта. На улицах Кургана при объявлении последних известий у репродукторов собирались большие группы народа. В каждой семье кто-то сражался на фронте. И в этот тяжелый период дети и подростки старались учиться и заниматься спортом. Дух молодежи укрепляла вера в Победу.
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