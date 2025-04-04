У России и Казахстана появится свой дешевый интернет

Совместная работа IТ- компаний России и Казахстана может ускорить запуск общего спутникового интернета. О том, что страны объединят усилия по развитию цифровых государственных и финансовых услуг, по итогам визита в Казахстан сообщил зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Сотрудничество двух стран с высоким уровнем цифровизации удешевит пользование сетью, пояснили эксперты URA.RU.
«Цифровая трансформация — это не гонка технологий, а общая эволюция. Обмен опытом между Россией и Казахстаном позволит сформировать новые стандарты удобства, безопасности и доступности цифровых услуг. Нам важно не просто перенимать лучшие практики, но и совместно создавать IТ-продукты, ориентированные на реальные потребности людей. Ведь конечная цель цифровизации — не сами технологии, а повышение качества жизни граждан через развитие экономики и внедрение по-настоящему комфортных цифровых решений», — сказал Дмитрий Григоренко.
Во время визита в Казахстан Дмитрий Григоренко встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым и руководством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Делегации поделились друг с другом основными достижениями в области цифровизации. В числе успешных проектов в Казахстане — рост безналичных платежей, внедрение цифрового паспорта гражданина и единой системы идентификации граждан. У российской стороны много наработок в биометрии, электронных госуслугах и развитии цифровой инфраструктуры.
Дмитрий Григоренко рассказал коллегами из Казахстана о глобальной задаче — создать к 2030 году низкоорбитальную спутниковую группировку из 292 космических аппаратов. Она обеспечит на Земле доступный интернет.
Сотрудничество с Казахстаном в сфере IТ поможет повсеместному и быстрому появлению спутникового интернета, считают эксперты URA.RU. Пока же партнерство в этой сфере слабое, пояснил URA.RU профессор департамента бизнес-информатики Финансового университета при правительстве РФ Борис Славин.
«Низкоорбитальная российская группировка, которая даст быстрый интернет, должна к 2030 году состоять из почти 300 спутников, но пока запущены шесть. Чтобы делать запуски чаще, нужно найти способ удешевить цену проекта. Этому может помочь кооперация с Казахстаном, потому что наработки в этой сфере есть у обеих стран. А у Казахстана сегодня высокий уровень цифровизации и сильный кадровый потенциал. Если правительство страны будет заинтересовано в кооперации по проекту доступного интернета, запуск спутников станет дешевле», — рассказал эксперт.
России выгоднее делать этот проект с другими странами, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. В сегодняшних экономических и политических условиях точкой входа в цепочки кооперации может стать Казахстан. Эта страна — один из лидеров по внедрению цифровых решений на постсоветском пространстве и не под санкциями.
«Когда Россия в одиночку создает глобальную и дорогую систему спутников, она сталкивается с конкуренцией с Китаем, Индией и США. Страны в конце концов используют весь частотный спектр, и будет невозможно найти новые частоты для подключения. Кроме того, на орбитах будет столько спутников, что они будут мешать друг другу. Поэтому России обязательно надо иметь совместные проекты с ведущими дружественными странами. Они будут альтернативой», — пояснил глава ассоциации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.